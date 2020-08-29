嘉義市模範勞工表揚　黃敏惠：推動嘉義市往前的力量

▲嘉義市長黃敏惠表揚模範勞工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市總工會舉辦109年模範勞工表揚暨第12屆第2次會員代表大會，共有89位模範勞工受到表揚，嘉義市市長黃敏惠特別感謝得獎的模範勞工，在疫情期間仍兢兢業業於工作崗位上，對於他們推動產業的發展深表欣慰。參與來賓眾多，包含全國工人總工會張家銘理事長、嘉義市議會議長莊豐安、傅大偉議員、蔡文旭議員等貴賓也同時與會。

黃敏惠指出，熱鬧滾滾的嘉義市，都是第一線勞工朋友努力團結的用心，進而推動產業的發展，特別感謝勞工朋友的努力。今天是嘉義市總工會第12屆第2次會員代表大會，更是模範勞工的表揚。模範勞工是一股力量是推動嘉義市往前進的力量。

黃敏惠表示，感謝林慶壽理事長、里幹事及所有幹部用心推動經濟產業的發展，因為共同努力，終於有一些成果。行政院主計總處也統計出108年度嘉義市營利事業銷售額，再創歷史新高，達到2,311億9,799萬元。這樣的銷售額是大家用最好的服務及產品來推動，讓大家愛上嘉義市，再一次擦亮嘉義市的品牌，特別感謝今日的模範勞工。

模範勞工來自各行各業的工會，包含果菜、廚師、印刷、肉品、建築材料、五金、廣告等工會，共有89位模範勞工受到表揚。這些模範勞工深具工作熱忱，在各個產業皆盡忠職守，許多都在自己的崗位工作幾十年，深具同仁的信任，因此獲此殊榮。

嘉義市總工會舉辦一系列活動，包含幹部的勞工教育、烘焙伴手禮訓練班、流行服裝打版設計訓練班、建築環保仿真模型造景班等。