感念41年前賽夏族人英勇救援空難　軍方贈「海狸模型機」重現英姿

▲軍方捐贈U-6A模型機，陳列賽夏族民俗文物館旁重現英姿，並且感念族人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

陸軍航空第一大隊觀測中隊一架U-6A型海狸式偵察機，在1978年執行戰術飛行訓練時遭遇惡劣天氣，墜毀在苗栗縣南庄鄉向天湖東北邊山林，導致少校副隊長劉傳集不幸殉職、上尉陳高才受重傷，部落賽夏族聞訊拆門板馳赴失事現場，營救傷者並守護死者英靈；第601旅28日捐贈U-6A模型機，陳列賽夏族民俗文物館旁重現英姿，感念族人不畏危難挺身救援。

捐贈儀式28日上午在賽夏文物舘廣場舉行，軍方由陸軍航特部指揮官何啟鎮與601旅旅長張台松率同幹部出席，縣長徐耀昌率領議員、村長及部落耆老見證這歷史性的一刻。殉職的劉傳集遺眷，有劉妻黃雲珠、女兒劉念慈及女婿和孫女等，當模型機揭牌後，睹物思情、憶起昔日種種，眼眶不停泛著淚光。

▲▼劉傳集遺眷及部落耆老，也一同見證這歷史性的一刻。（圖／記者黃孟珍翻攝）

劉傳集教官遺眷黃雲珠與女兒劉念慈表示，2018年在礁溪旅遊時，透過嚮導獲悉部分有關「0812」事件訊息，隨後有山友和淡江大學院長包正豪赴向天湖附近登山，都發現失事偵察機殘骸，加上後來有空軍的攝影社團也增加一些資訊，劉傳集妻女將各方資訊彙整聯結後，得到國防部與相關單位的重視，進而成立「8012」專案小組，陪同遺眷重返現場，並於8月完成機骸遷運，籌建紀念碑與入祀忠烈祠等作業。

縣長徐耀昌表示，這架偵察機於1978年5月3日因故失事，迄今已逾41年之久，航特部也以負責的態度，協助各項善後事宜，並致贈以1：4比例打造的模型機，兼具感恩與紀念意義，並讓後人追思、緬懷，而部落的族人不分族群冒險救人，展現軍民一家的胸懷，讓人敬佩，更是典範。

・坐月子、燉湯、滷肉完全不用顧火爐

►影／女騎士「神風式詭切」慘被撞死！噴飛重摔機車粉碎...驚悚影片曝