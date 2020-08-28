影／超過停車時間無法牽車　民眾謊稱國軍福利站提早關門鎖車

▲民眾車被鎖在軍方福利站。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

嘉義魏姓民眾27日晚間向媒體投訴聲稱，嘉義國軍福利站提早關門，導致停在停車場的車子無法牽出。對此，軍方28日火速調閱監視器發現，並未如該民眾所言，他們在超過福利處、停車場營業時間才到場牽車，確實已逾時停車。

魏姓民眾向媒體投訴，表示自己帶著妻兒27日晚間，本想前往民權路吃飯順便到國軍福利站添購新生兒及民生用品；但是，適逢用餐時間孩子肚子餓，加上近日豪大雨，只好先停進福利站停車場，於鄰近餐館吃飯後再逛福利站，但正當吃完飯8點40分左右前往該福利站，卻驚見該站所已拉上鐵門關上電燈一片漆黑。

不過，在媒體報導露出後，軍方28日調閱監視器畫面發現，該民眾於晚間6時52分左右駕車抵達停車場停車；但是，並未如民眾所聲稱，晚間8時40分到停車場，根據監視器畫面，民眾於晚間9時41分至45分左右，才至停車場牽車。

根據嘉義福利站停車場外的告示，營業時間為上午8時30分至晚間9點，且有停車場不負保管之責，呼籲購物完畢請即離開、請勿逾時停車等語。

言下之意，根據監視器畫面，民眾真實牽車時間為晚間9時40幾分，當時福利站工作人員早已經下班，也超過公告停車時間，確實無法牽車。

▼根據監視器畫面顯示，該民眾於晚間6時52分左右駕車抵達停車場。（影／軍方提供）



▼該民眾於晚間9時40分才至停車場牽車，確實已經超過公告停車時間。（影／軍方提供）

▼國軍福利站外告示牌，明確顯示不得逾時停車。（圖／記者陶本和攝）

