館長發跡路起底！單親搬運工出身　退伍混黑道「28歲轉捩點」曝光

圖、文／鏡週刊

身高180公分、體重115公斤的成吉思汗健身中心館長陳之漢，在2014年開設台灣第一家結合健身、健美、有氧、體適能、現代武術的綜合館場後，以發揚武術教育、健美環境為宗旨，經過多年努力，目前在新北市新莊、三重、林口、蘆洲等，已經擁有5間分館。

▲成吉思汗健身俱樂部場地寬敞，有不少民眾利用下班前往健身，訓練體能。（圖／鏡週刊提供，下同）

館長說，他出身宜蘭，家庭背景不好，父親在他小學一年級時便過世，母親獨力養大他和姊姊，小時候因為多遭同學毆打與霸凌，15歲便出社會養家，高中畢業後，乾脆直接去服兵役，並加入海軍陸戰隊，為補貼家計而簽下志願役，擔任海軍陸戰隊陸戰下士班長、中士副排長等職務，擔任過山地訓練、兩棲基地訓練、技擊訓練教官。

後來因為不滿部隊不平等的處分，在3年半後就結束軍旅生涯。退伍後從事過搬運工、送貨員，餐飲業，曾有一段時間進入黑社會，以經營討債公司、圍標工程、特種行業為生，手下有一百多個兄弟，但江湖路難行，「沒有錢就很難養一群兄弟。」直到開設健身房，人生才開始不一樣。

館長說，他以前是在一次與朋友喝酒時被外國人挑釁，於是下定決心成為武術高手，向武術界畢經隆、許志明等人學藝，開始學習搏擊、柔術與散打，28歲開始參加各種技擊運動競賽，並在2008年連續獲得台灣搏擊散打中正盃冠軍、新竹市長盃搏擊散打冠軍、武狀元盃無限量級冠軍。



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