西門町酒吧收一票…他嘆沒紓困「今年一定倒」：盼政府繼續幫助企業

▲經營「continue？接關」電玩主題酒吧的黃先生，很感謝紓困幫他挺過難關，希望政府能繼續幫助企業 。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

厭倦了電子業的生活，黃先生在一次契機下，與大學好友在台北中山區，開了間「continue？（接關）」電玩主題酒吧，正當經營好不容易穩定、籌備開分店時，竟碰上新冠肺炎疫情，尤其在3、4月政府要大家「別出來玩」的期間，他們最慘「一天只有1組客人」，黃先生感嘆西門町不少同業沒挺過疫情，並以自身接受紓困度過難關的經驗，希望政府繼續務實幫助企業，他支持續推動實施紓困3.0。

黃先生表示，他們的主題酒吧鎖定年輕族群，在網紅、直播主、社群的宣傳下，經營逐漸站穩腳步，不料今年遇上疫情，以最慘的3、4月來說，業績較去年同期掉了4成以上，尤其4月時，還爆發台北酒店因小姐染疫全面停業，讓酒吧同業們苦撐中，更擔心連分店都沒辦法開張。

▲「continue？接關」電玩主題酒吧鎖定年輕族群，在直播及電競圈內頗有名氣。（圖／記者羅志華翻攝）

黃先生指出，在台北做生意，往往房租加人事，就佔了開支的5、6成，店家資金若能空燒3個月，財務狀況已算非常健全，他們當時也只能撐1.5個月，所幸股東們因應疫情，已事先做好財務規劃，且政府紓困來得及時，只要店家是「合法正常」經營（有開發票、有牌照、薪資轉帳證明等等），整個申請過程也會相當順利。

黃先生於5月間，向經濟部請了紓困補助，也向台北市政府申請紓困低利貸款，「只要符合經濟部規定，在疫情期間沒有對員工減班、資遣，就可請領人事補助，另提出相關文件，就能再請營業補助」，而北市府的低利紓困貸款，只要負責人帶公司文件就能申請，不需擔保品、也不限定要多少股東同意，且前3個月只需還利息，利率也只有0.92，申請的各款項，也在7月時就下來了。

「直到做了老闆，才對政府施政真正有感」，黃先生回憶，以前當上班族時，根本不知道政府做了甚麼，總覺得「政策」都是離自己很遠的事情，直到這次申請紓困，扎扎實實讓他們挺過難關，才體會到政府的用心。

前陣子三倍券引發熱議，但黃先生的酒吧並未特別受惠，「政府若能確實控制疫情、鼓勵民眾多出來，讓大家對環境有信心、消費安心，這才是對我們最大的幫助」，也希望能加強對補助的宣導，「部分政策推出，卻因需要的人不知道，而沒幫助到他們，實在很可惜」。

而台北市府於疫情期間，宣布名下物業減租、助業者度過難關，黃先生的房東也響應此作法，於3到5月間租金打8折，黃先生在各方幫助下，目前生意已逐漸復甦。

針對政府目前推動的紓困方案，黃先生認為，能夠直接幫助企業度過難關，更支持政府繼續紓困3.0。

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