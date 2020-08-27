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就在教室角落！對11女童強吻摸私處　桃園狼師遭重判7年

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▲桃園市歐姓男子前年9月起利用擔任國小導師機會，趁機利用與女童獨處時間襲胸摸下體，共有11名女童受害。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市歐姓男子前年9月起利用擔任國小導師機會，趁機利用與女童獨處時間襲胸摸下體，共有11名女童受害。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市歐姓男子前年起利用擔任國小導師之便，經常假借給糖果、遊戲等方式對女童親吻、襲胸摸下體等猥褻行為，尤其對瘦小體型女童格外有興趣，女童後來私下聊天察覺受害，總計有11人都被毆侵犯過，家長怒而提告揭發其惡行，檢警在其電腦中發現有幼女、學生類型色情片，法院審理後依16個對兒童犯性騷擾罪重判7年有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，44歲的歐姓老師未婚，2000年起在桃園市某國小擔任專科老師與導師職務，前年9月至11月間，經常利用課餘時間強拉還在就讀3年級女童在教室角落、資源回收室，甚至直還接在女童座位上以搔癢、親吻或隔衣摸胸，甚至還以公主抱方式猥褻，不少女童對老師怪異行為都無法忍受。

女童之間後來私下聊天才驚覺「歐老師也曾經摸過我」，家長發現後立即向學校反映，學校調查總計有11名女童曾遭歐猥褻至少1次以上，校方緊急召開性平會啟動調查，訪查受害女學生受害經過，再向警方報案提告。

檢警傳喚歐男到案說明，歐男否認對女童有猥褻行為，辯稱是不小心碰到女童身體，檢警查扣其電腦，發現電腦內有許多幼女、學生之類的色情影片，懷疑歐男對瘦小幼女、學生有特殊性幻想，桃檢依加重強制猥褻罪嫌將歐男提起公訴。

法官審理時，歐否認犯行，辯稱對其中女童沒印象，有些女童下課會到他的教室聊天、吃東西，自己在學校得罪很多人，學生受老師影響才指控他；受害女童則指稱，多次被歐搔癢肚子、摸胸，直到聽了學校關於身體演講才發現怪怪的才向父母說，後來才知道很多人都受害，才鼓起勇氣向老師說明。

法官認為，歐為人師表，卻罔顧11名受害者內心感受，戕害學生人格身心發展，犯後否認犯行且避重就輕，依16個成年人故意對兒童犯性騷猥褻罪各判處9月有期徒刑，應執行有期徒刑7年，還可上訴。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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