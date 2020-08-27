前大林鎮民代表會主席樊俊郁「逃亡10年」...癌症都不敢看醫生！嘉義老家落網

▲樊俊郁逃亡10年被逮。（圖／記者林鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、林昱萱／台中報導

前嘉義縣大林鎮民代表會主席樊俊郁，因涉恐嚇案於2010年遭到嘉義地檢署通緝，而他迄今已逃亡將近10年，而他逃亡10年外貌已經與逃亡前當相逕庭，而他這10年來不是躱漁塭就是雞寮，這次是在老家被發現，因為癌症不敢就醫，所以只喝營養素。經警方不斷追查後，利用一個多月埋伏，中打會同當地民雄分局前往逮人，並於26日發現其行蹤，並立即將他拘提到案發監執行。

第六大隊指出，日前接獲通報指出，樊俊郁又回到嘉義地區活動，由於林鎮民代表會主席樊俊郁日前又回到嘉義地區活動，由於樊於2010年4月7日因恐嚇案遭嘉義地方檢察署通緝迄今，逃亡已逾10年；又因私自竄改95年由嘉義縣大林鎮公所發包的3項工程競標標單，涉嫌圖利特定的包商，業經嘉義地方檢察署以違反政府採購法等罪起訴及判決，實有必要查緝到案，以正官箴，本局偵查第六大隊（第五隊）立即佈線追查樊嫌行蹤。

▲樊俊郁在家中被逮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

對此，警方指出，樊嫌逃亡十餘年，外貌長相已與時任鄉代會主席意氣風發之模樣大相逕庭，經本局清查樊嫌於嘉義地區可能出沒場所，將近1個月埋伏追查，鎖定樊嫌可能出沒之居所、魚塭及養雞場多處並展開埋伏，於109年8月26日發現樊嫌行蹤，立即將其拘提到案發監執行。

另外，警方呼籲，民眾如有發現任何逃犯行蹤或是可疑犯罪活動，請勇於向各地警察機關舉報提供線索，共同維護社會治安。