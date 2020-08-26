「可喜空間」台南拓點　古都人文×科技創新打造青創新據點

▲「可喜空間」台南拓點，台南副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席祝賀，並參與開幕剪綵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



立足台北的新創基地「可喜空間」，首度拓點第一站，就選在人文氣息鼎盛的古都台南，並於26日盛大開幕，新穎裝潢搭配自然採光，設備齊全提供舒適的辦公基地和產業人脈交流空間，致力打造新創產業所需之服務，台南副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席，並參與開幕剪綵，全力支持青年新創產業鏈的發展。





台南副市長趙卿惠表示，市長黃偉哲非常重視青年事務的推動，更在研考會裡成立青年事務部的機關，希望能夠對青年朋友投入更多的關心、努力，今天最開心的就是可喜空間選擇到台南拓點，可以看見台南對於不管是科技、文化或是青年朋友的創意空間提供了非常多的協助，未來台南市政府跟可喜空間可以發展更多的合作方式，推廣co-working space的概念。





趙卿惠副市長開心地指出，台南這幾年在黃偉哲市長的領導之下，在1111人力銀行的調查，是全國青年願意移居城市第1名，近日全國主計總處也有報告顯示，台南居住滿意度破9成，可見「可喜空間」團隊選擇了台南是眼光獨到，看見了台南未來的青年產業發展，市府經發局也會持續協助輔導青創產業，像是目前在新營投入不少心力輔導青年創業，與可喜空間南北呼應，趙卿惠代表黃偉哲市長感謝可喜空間團隊，也期待未來台南成為青年新創重鎮。





可喜空間成⽴於2018年，由多位傳產天使投資⼈與新創企業家共同成⽴，為本⼟第⼀個結合咖啡美食、新創孵化、活動與辦公空間的複合式共同⼯作基地，不僅提供多樣空間租借與⾏銷活動策劃服務，也積極扮演⻘年創業輔導者。可喜空間廣邀各界菁英擔任導師並分享產業動態，包含Facebook、阿⾥巴巴等全球企業多位重量級⼈⼠均曾蒞臨演講。立委王定宇、市議員蔡筱薇、經發局長陳凱凌皆到場支持。





可喜空間積極鼓勵本地新創發展，期望透過複合式空間，快速整合互聯網與傳產資源，更宣布舉辦總獎金15萬元的創新創業競賽，扶植台灣新創邁向國際舞台。可喜空間粉絲專頁：https://www.facebook.com/kohee.com.tw/

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