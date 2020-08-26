LIVE／高雄2地區「日降破300毫米」列大豪雨　氣象局最新說明

記者陳詩璧／台北報導

高雄岡山、路竹截至今（26日）晚上6點40分為止，日累積雨量降破300毫米，中央氣象局晚間6點左右宣布由於26日至28日清晨西南風增強影響，將在晚上8點啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於8點30分舉行記者說明會。

▲受西南風增強影響，大豪雨地區為高雄市。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

氣象局在晚上6點30分發布豪雨特報，受到西南風增強影響，易有短時強降雨，今（26日）晚到明天，高雄有局部豪雨和大豪雨發生的機率，台南、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化以南至嘉義地區和台東山區有局部大雨發生的機率要注意雷擊、強陣風和溪水暴漲，低漥地區慎防淹水。

大豪雨地區：高雄市

豪雨地區：台南市、屏東縣

大雨特報：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣

▲受西南風影響，南部8縣市發布豪雨、大豪雨特報。（圖／中央氣象局）



氣象專家賈新興在臉書上分析這場雨，他寫到，「整個東亞沿岸是一個大低壓帶，巴威颱風則是領頭羊，低壓帶南側的西南風增強，帶著豐富水氣的西南風，遇上了南部夜間至清晨的陸風，兩股風交會在台南／高雄和屏東，產生了氣象上所謂的輻合效應，因此雨狂下。

賈新興分析，這是「颱風和季風的交互作用，或簡稱颱風和季風的共伴效應，可以是颱風和西南季風共伴，也可以是颱風和東北季風共伴，當然不是每個颱風都會和季風共伴」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來