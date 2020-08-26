路易莎13年創始店「被迫歇業」！黑暗真相曝光　當地業者哭求

記者鄒鎮宇／綜合報導

在台店數達490間的連鎖咖啡路易莎，位於台北市民生東路3段的創始店突然歇業。外傳，當地住戶與房東發生爭執，不斷瘋狂檢舉承租店家，導致稽查不斷，甚至有業者高掛布條，希望檢舉者留口飯給他們吃，「拜託不要再檢舉了，大家都有老小要養」。

▲路易莎開設13年的創始店無預警歇業。（圖／翻攝Google地圖）



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路易莎創始店經營13年，22日無預警宣布歇業。據了解，疑似當地住戶想去地下室看電表，被屋主拒絕後發生爭執，開始憤而檢舉承租店家違建、逃稅，讓業者不堪其擾，紛紛搬離。

附近店家表示，有一個人每天早晚都會檢舉，甚至凌晨6點許開始，就會拿著手機到處拍照、錄影，並將檢舉寄到台北市商業處，新開的店家通常一個月就會收到商業處的信。

▲▼疑似住戶與房東的紛爭，卻讓無辜店家受到波及。（圖／東森新聞）



其中，不少店家雖已搬離，但外觀仍留下向住戶求饒的痕跡，如布條上寫著「拜託不要再檢舉了，留口飯給我們吃，大家都有老小要養」、「因某些因素故無法再此為大家做服務，還請移駕到新店」、「不要開」等。

該處房東的6間店之中，僅剩1間仍再承租，其他都因檢舉而搬離，以當地店面大小推估，月租保守6萬元至7萬元之間，假設店面全都退租房東每月損失至少30萬元。

路易莎總公司表示，創始店僅承租房子，房東與住戶間的糾紛不便表示，未來會做出更好的旗艦店。

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