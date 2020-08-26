致災降雨才要開始！　氣象局今晚啟動較大規模、較劇烈豪雨作業

記者賴文萱／台北報導

26日至28日清晨西南風增強影響，中央氣象局預計於今晚8點啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於晚上8點30分舉行記者說明會。

▲西南風增強，20時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。（圖／記者李毓康攝）

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▲西南風持續增強，周四、五中南部仍須慎防大雨或雷雨發生。（圖／中央氣象局）

受到西南風增強影響，南部今（26）日出現驚人雨勢，其中高雄更達大豪雨等級。氣象局表示，明至周五清晨，南部不排除再有豪雨等級以上降雨，午後全台各地及山區也有局部大雨發生機率。另外，菲律賓東方海面熱帶低壓持續發展，不排除有成颱可能，周日至下周一靠近台灣時，東半部、基隆北海岸轉為有雨天氣。

▲氣象局08/26 20:00~08/27 20:00定量降水預報。（圖／中央氣象局）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，進入降雨高峰，慎防致災，真正的大雨才正要開始！明天西南風最為強盛，進入本次降雨高峰，嘉義～屏東慎防強降雨致災，台北～雲林偶有陣雨，午後雨勢較明顯。再次提醒南部地區的朋友，趕快檢查溝區是否暢通，強盛西南風吹拂下，山區雨勢會增強，小心坍方、落石及土石流。

▲南部周四不排除再有豪雨等級以上降雨發生。（圖／記者李毓康攝）

氣象預報員王品翔表示，明天到周五清晨，持續受西南風影響，南部不排除豪雨等級以上降雨，中部、金澎花東也都有陣雨或雷雨，中部要注意大雨或豪雨發生，午後雷陣雨雨區為全台各地及山區，小心局部大雨可能。

周五白天起到周六西南風減弱，中南部仍有陣雨或雷雨，南部同樣也有豪雨發生可能，各地仍要留意午後雷陣雨，慎防局部大雨。

▲9號颱風「梅莎」可能生成，周日至下周一接近台灣時，東半部、基隆北海岸有雨。（圖／中央氣象局）

菲律賓東方海面有一低壓持續發展並靠近，未來2天將偏西移動接近菲律賓，周五、六偏北從台灣東南邊外海北上，由於環境有利於其發展，氣象局不排除有成颱可能。若屆時生成，將成為今年第9號颱風「梅莎」。

下周日到下周一受到低壓靠近帶來水氣，東半部、基隆北海岸降雨機率提高，午後中南部、各地山區留意雷陣雨。氣象局表示，低壓未來接近台灣時，走向會偏西或偏東，目前模式還有分歧，將會影響屆時降雨程度。

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