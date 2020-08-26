善耕365藉貼身專訪及牽線Youtuber　盼各方資源投入公益

圖、文／善耕365

《善耕365公益媒合平台》一直以來抱持著「讓有需要的被看見，讓有能力的得以發揮」的信念，在社福單位、公益組織與個人、企業或團體志工上的串連不遺餘力，《善耕365公益媒合平台》不但走到第一線參與，更透過自身的影響力，讓需求更被看見！以文章、影音方式將社福公益團體服務的樣貌呈現在大眾面前，希望各界的善心，能準確地運用到最有需求的人身上。

歡迎各社福單位/公益組織接受《善耕365公益媒合平台》專訪，請填寫表單：https://www.surveycake.com/s/qeKW8。



大量曝光需支援團體 期待大眾支持加入行列

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除了大眾認知上的社福單位、公益組織需要支持外，還有許多地方上的私人團體是無足夠管道申請補助，在經營吃緊的情況下，僅靠志工們發起的募資、募物得以維持，因秉持著「讓有需要的被看見，讓有能力的得以發揮」的信念，《善耕365公益媒合平台》主動聯繫上這些團體，協助招募志工、製作獨家專訪，不為別的，僅是希望能帶動更多人關注到有所需求的團體、地方，讓這些團體得到最直接、最適當的協助。

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結合Youtuber與社福單位 讓需求更被看見

為了走出同溫層，開啟更多機會讓更多人看見最直接的需要，《善耕365公益媒合平台》結合友好夥伴《Koobii鬧大學》與社福單位進行網紅節目拍攝，期待經由多元管道曝光社福組織的服務樣貌，觸及不同族群，能讓大眾了解做公益一點都不難，號召大眾一起投入愛心行列。

▼台灣狗醫生協會參與《Koobii鬧大學》Youtube節目拍攝。

<a href="https://youtu.be/0nsSsQ345Sg"><strong><br></strong></a>

◆立即投入愛心行列，詳情請至《善耕365公益媒合平台》、FB粉絲團。