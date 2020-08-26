妻忍劇痛生下孩子！尪陪產看傻　冷眼提離婚：看見妳就噁心

▲（示意圖／PIXABAY）

圖、文／CTWANT

俗話說「生得過雞酒香，生不過四塊板」，生小孩如果另一半能在旁邊陪產，一起迎接新生命的喜悅，相信能讓產婦更有信心。不過大陸一名丈夫主動陪產，沒想到之後竟嫌棄妻子噁心，甚至要離婚，在微博引起討論。

根據《新浪新聞》報導，因為這是夫妻倆的第一胎，準媽媽特別害怕；丈夫當時心疼表示，會陪著老婆一起進去產房。而準媽媽經歷痛苦的分娩過程，最後順利生下寶寶，但沒想到孩子的出生，沒有讓夫妻之間感情變好，反而產生微妙的變化。

▲（示意圖／PIXABAY）

原來，陪產的過程讓丈夫留下了陰影。丈夫說，「我一回憶起妳生產的樣子，我就覺得恐懼，甚至看見妳我都覺得噁心，我想離婚了。」貼文在網上引起討論。

對此有網友認為，老公陪產可以兩個人一起面對痛苦，讓準爸爸體會生孩子的不容易，也可以一起迎接新生命的喜悅，畢竟十月懷胎就為那一刻，如果準爸爸能陪產，肯定是特別有意義的。不過有網友表示，不會想讓老公陪產，除了怕對方留下陰影，導致夫妻生活受影響外，更不想把自己難看的一面被對方看見。

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