安心旅遊補助再加碼？蘇貞昌：人民血汗錢應花在刀口上

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

安心旅遊補助39億元經費最快可能在9月上旬用罄，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會喊話中央能增列預算；此外，工總也呼籲紓困3.0預算能盡快通過。對此，行政院長蘇貞昌表示，人民的血汗錢，應該花在刀口上，要分輕重緩急，會請相關部會、主計總處好好評量。

蘇貞昌26日出席「108年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，會前受訪被問到安心旅遊補助將用罄一事時表示，政府做任何事情都要深謀遠慮，要為全國打算，當初管制口罩有人罵，後來證明是對的；三倍券要先1000元然後有三倍效果，也有人不認同，但現在三倍券大大發揮功效，國旅大爆發，旅館很多地方一位一床難求，餐廳訂不到位子，甚至很多風景區爆滿，可以看出發揮效果，已經發揮效果、恢復活力的。

蘇貞昌表示，預算用盡後，是不是要再加碼，這都是人民的血汗錢，應該花在刀口上，是不是還有一些還沒走出困境的、更需要的，我們分輕重緩急，所以會請相關部會、主計總處好好評量。

至於紓困3.0部份，蘇貞昌說，行政院已經訂出計畫，要拜託立法院早日通過，除此之外，這段期間因為防疫有成、紓困有效，同時振興經濟也發揮功效，所以比起去年同期在零售業、百貨業等，都看到反而有逆勢成長，但還有些確實因為外國疫情還沒有走出困境甚至於有第二波、第三波疫情，因此還有些產業受到衝擊，我們都會用政府有限的預算做最有效的運用。

另外，媒體也問到，桃園機場第三航廈跑道傳出工程延宕，引來為2022或2024選舉鋪路的聯想。蘇貞昌說，國家建設是非常重大一棒接一棒的，我們政府就是想辦法要把每一個建設突破困難，能夠邁向成功。第三航廈過去都一直沒有人來投標，我們也排除了很多困難找到解決方法，現在已經有三家包括國際的廠商來投標第三航廈，這是很大的突破。

「同樣的跑道情形也是一樣。」蘇貞昌表示，政府檢討各方面的問題、突破各方面的困難，中央地方一起協力，我們要感謝鄭文燦市長在地方也大力幫忙，從來都是中央地方協力一起突破困難完成建設，國家才能跟世界競爭，才能一步一步走下去。