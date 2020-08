以黎邊境傳安全事件！30發照明彈升空　多顆砲彈落入黎巴嫩邊境

▲以色列國防軍(IDF)發射數發照明彈。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

以色列國防軍 (Israel Defense Forces)於今(26日)早表示,東北部與黎巴嫩的邊境前線傳出「安全事件」,當前已先下令附近居民當在家中,情況排除前不得外出。

綜合外電報導,以色列國防軍25日晚間已正式該區邊境發生數起「安全事件」,集中在曼阿拉(Manara)地區,部分路線已經被封鎖,詳細情況未明。以色列媒體「YNet」隨軍記者指出,以軍部隊在聽見邊境槍響聲後,立即發射數發照名彈。

Video of the flares over Manara, possible suspected infiltration pic.twitter.com/oK3EsZiYVV