敘利亞首都爆炸「全境大停電」不排除恐攻！　火球炸裂瞬間畫面推特瘋傳

▲推特開始瘋傳爆炸當下的影片,但目前未經證實。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/編譯

敘利亞首都大馬士革郊區的天然氣管線爆炸,造成全境大停電,稍早電力部長Muhammad Zuhair Kharboutli已證實這項消息,當局不排除恐怖攻擊可能性。目前推特已開始流傳爆炸事件的影片,但並未獲得驗證。

外媒SANA引述官媒報導指出,爆炸地段位處Ad Dumayr區與Adra之間,且該條天然氣管線延伸至敘利亞南部,不排除恐怖攻擊可能性。

電力部長Muhammad Zuhair Kharboutli表示,這次該地區管線第6次爆炸。報導指出,爆炸事件造成Deir Ali電廠氣壓下降,最終導致停電。

Unconfirmed video of the explosion of a gas pipeline in #Syria, which is now causing a nationwide blackout. Officials say it’s a possible terrorist attack. pic.twitter.com/P0zsJMxqlZ