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女議員揪兒子「狂射30槍」殺牧師老公　猛曬合照裝恩愛

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巴西現任議員（右）被指控殺害結縭25年夫，同為牧師的夫妻常合照曬恩愛。（翻攝弗洛德里斯臉書）

▲巴西現任議員（右）被指控殺害結縭25年夫，同為牧師的夫妻常合照曬恩愛。（圖／翻攝弗洛德里斯臉書）

圖文／鏡週刊

巴西一名牧師在住家被槍殺，身中30幾槍，當時警方認為就是一起闖空門失風演變而成的殺人案，只因死者妻子為現任議員而受到關注。如今案情大轉彎，婆婆指控，是媳婦殺死兒子！

巴西時間週一（24日），里約熱內盧警方宣布，將55歲的PSD黨現任議員弗洛德里斯（Flordelis de Souza），正式列為其丈夫安德森（Anderson do Carmo）槍殺案的主嫌，已將她涉案的調查結果移送國會，要求取消弗洛德里斯的議員資格及刑事豁免權，以便進行後續的刑事訴訟，同時逮捕參與槍殺案的10名共犯。

去年6月16日清晨，42歲的牧師安德森被發現陳屍家中，身中30多槍，當時弗洛德里斯對警方表示丈夫是被闖空門的小偷射殺，警方也往竊盜殺人方向追查。2天後，18歲的繼子盧卡斯（Lucas）承認射殺安德森，一會兒說38歲的哥哥弗拉維奧（Flávio）幫忙買槍，一會兒指控哥哥才是凶手，兄弟被捕後證詞反覆。

64歲的婆婆（Maria Edna）日後出面指控，兒子生前中毒多達6次，認為是媳婦對兒子投毒失敗多次，下令槍手殺死兒子。

據當地能查閱證詞的報紙《O Dia》報導，婆婆說最後一次看到兒子時，他雖然病得很重卻沒有看醫生。槍殺案後一個月，教會為兒子舉辦紀念遊行，這才從孫子丹尼爾（Daniel Souza）口中得知母子3人合夥下毒，丹尼爾曾偷偷警告，但安德森沒有相信。根據孫子說法，夫妻不合的原因是丈夫發現妻子利用議員的職務之便貪汙。同為牧師的夫妻常合照曬恩愛，外人也看不出兩人感情已生變。

《O Dia》注意到一個細節，丈夫身亡，警方前來調查謀殺案，弗洛德里斯卻在後院大燒東西，當時她表示是為了接待新聞媒體，才放火燒了茂密高聳的草叢。而根據婆婆證詞，孫子告訴她，那場火是為了燒毀兒子保險箱中所有文件。

警方調查後也發現，弗洛德里斯的殺人動機可能是「爭取權力與金融解放的鬥爭」。

弗洛德里斯出身貧民窟，14歲失去父兄，與母親相依為命，成年後受洗成為福音派牧師，開設機構收留貧困、犯罪兒少，到監獄佈道，以歌手與宗教家身分活躍，2018年當選議員。與牧師安德森育有3個孩子，自稱55個孩子的母親，其中只有4名為親生，許多孩子是巴西坎德拉里亞大屠殺中的倖存者，遭黑幫與警方抹黑為綁架犯和宗教狂熱分子，弗洛德里斯的名字和故事被改拍為電影，如今涉入謀殺案，舉國譁然。


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