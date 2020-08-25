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老婆墓碑上沒他！　狠父在食物注射「12瓶老鼠藥」毒死繼子家3人

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▲江蘇省一名男子不爽繼子，竟然下毒殺人。（圖／翻攝自現代快報）

▲江蘇省一名男子不爽繼子，竟然下毒殺人。（圖／翻攝自現代快報）

記者劉亭／綜合報導

大陸江蘇省男子徐成因為不滿老婆的墓碑上沒有他的名字，2014年竟然對繼子一家的大米、豬肉和飲用水內用了12瓶老鼠藥，導致對方一家三人死亡。日前經最高院核准，決定對徐成執行死刑。

根據「現代快報」報導，淮安市漣水縣高溝鎮2014年發生一起離奇命案，三人在短短10天內相繼死亡。警方調查後逮捕56歲男子徐成，前後經過12次訊問，他最終對其投毒一事供認不諱。

「我沒有想毒死他，只是想慢慢把他的腦子給毒壞掉，給他點教訓。」徐成透露，先後買了30瓶水劑老鼠藥，分四次對繼子王松下毒，陸續在米缸、冰箱內的豬肉注射老鼠藥。

吃了有毒的食物後，王松2歲的女兒、5歲的兒子接連死亡，王松也出現了嘔吐、頭昏腦脹等症狀，先後在漣水、淮安、南京等醫院進行治療，但均未懷疑是有人投毒，在11天後仍在回家路上突然摔倒，當場死亡。

而會下如此狠手的原因，徐成氣憤地表示，「我把他從15歲撫養成人，陪著他娶妻生子，但他母親去世後，他連我這個繼父的名字都沒有刻在墓碑上」，因此才決定進行報復。

淮安市檢察院起訴認為，徐成因瑣事對特定人員心生怨恨，無視不特定人員的生命健康安全，故意將老鼠藥投放至特定人員的食用米和飲用水中，造成3人死亡，1人輕傷，1人存在毒物接觸史的嚴重後果，應當以投放危險物質罪追究其刑事責任。法院在經過多次審理後，經最高院核准，決定對徐成執行了死刑。

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