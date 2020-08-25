快訊／李興文兒「夜闖IKEA」脫光光DIY拍片！判決結果出爐

▲李興文兒大鬧IKEA，法院判決結果出爐。（圖／記者陳豐德攝、翻攝自YouTube／馬克斯WillDoIt）

記者陳雕文、林昱萱／新北報導

資深藝人李興文的長子李堉睿2019年10月28日深夜大鬧IKEA，不僅脫光光在鏡頭前DIY，還影片放在的YouTube上，遭賣場經理提告，不過檢方因影片部分有打碼，僅依侵入住宅罪起訴他，而日前新北地院判決結果出爐，李堉睿被依無故隱匿於他人建築物罪，判有期徒刑3個月。對此，稍早二審法官維持一審原判，判他3月徒刑並給予緩刑2年， 緩刑期間保護管束，以及4小時法治教育。

李堉睿於2019年10月28日闖入IKEA後，開始一連串的脫序行徑，不但坐遍每一張展示的椅子，還整個人站在桌子上，甚至脫光衣服在賣場中走動，並在蓮蓬頭下假裝洗澡，誇張的是，他還在展示電腦桌前假裝DIY，行徑相當誇張。

事發之後，李堉睿於隔月6日在個人YouTube頻道上傳影片道歉，「我要向IKEA及社會大眾所造成的不良影響再次道歉！」。另外，李也於日前用18萬與IKEA達成和解，但觸犯侵入住宅罪的部分，則被依法判3月徒刑，緩刑2年。

對此，新北地院表示，考量李於上訴期間，已積極與告訴人達成調解，足認他深具悔意，且對方也表示，李已依調解內容履行，因此同意給他緩刑，外加上李先前並無有期徒刑以上之宣告，念其一時失慮，涉犯本案，相信其經過偵查及科刑程序，已無再犯之虞，因此給予緩刑2年。