幽靈包裹出沒騙收貨款　今年已20件　刑事局說這樣做可抗詐

▲刑事局製作標準流程教導民眾遇到幽靈包裹上門該如何處置。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局統計2020年1月迄8月18日受理全台「幽靈包裹」案件20件。收到包裹民眾都沒訂購商品，包裹託運單卻清楚印有民眾姓名、地址及電話，使家人或同事誤認為有訂購包裹，而代為簽收付款、儼然成為新的詐騙手段。

桃園市有一名林姓男子，於7月初收到快遞公司寄來的幽靈包裹，包裹上寫的內容物是芭樂苗、貨到付款金額為900元，但林男未訂購此商品，電詢親友也無人購買。

▲刑事局製作標準流程教導民眾遇到幽靈包裹上門該如何處置。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出：經分析這類商品均是跨境包裹，係指由大陸集運商將包裹透過報關行報關入台，送至台灣集運行後，依據曾網購民眾的個人資訊，以亂槍打鳥方式分別送至超商及國內運輸業者，利用超商貨到付款、運輸業者宅配到府。

但一般民眾看包裹上資訊均正確無誤，就有可能付款取貨，取得內容物後才發現未網購遭到詐騙，針對上述手法，刑事局已繪製宣導圖文置放於165各宣導管道，並通報全國警察機關有關幽靈包裹退貨款處理方式，警方並彙整宅配業物流公司聯絡方式，民眾若收到幽靈包裹，可就近洽派出所或致電165專線查詢退貨方式。

刑事局也會持續彙整受理案件情資，循線追查可疑犯嫌，亦將相關資料函請財政部關務署，加強抽檢進口報關之貨櫃，遏止來路不明商品流入市面。

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