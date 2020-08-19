交友妹視訊撒嬌「姐妹做美甲保養」　他曝一招詐騙手法：把豬養肥的套路

▲交友妹套路多！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

網路詐騙橫行，小心人財兩失！一名網友透露，看過不少網路交友悲慘案例，於是想分享「一招判斷交友軟體詐騙」的方法，首先對方急著加LINE，甚至透露姐妹有經營直播、美容保養、健身減重等，就可直接判定是詐騙。文章曝光後，有內行也直呼，「網美類型的頭像，幾乎都假的啦！」

一名自稱是「交軟的長期用戶」的網友在PTT指出，最近看到許多人沉迷網路交友，起初都會質疑「她是真的想跟我做朋友嗎？」結果半信半疑之下，反而越容易賺入情網，「落入那個殺豬套路中，由於沈沒成本越來越大，越來越不可自拔，最後就出現在被網友詐騙的新聞中...」

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對此，原PO傳授大絕招，一招秒判斷交友軟體詐騙的方法，若發現妹子只聊幾句，就想要加LINE，接著提到「姐妹閨蜜賺錢、副業兼職直播、美甲美容保養、健康體重規劃健身」，勢必就是詐騙手法，「全部都是假的，都是來做你生意跟詐騙你的！」

原PO強調，別天真以為可以推倒她們，因為背後有著龐大暗黑集團操控，不管跟妹子聊得多嗨，「聊再多、傳再多照片、語音甚至互相視訊，那都是殺豬前，要先把豬養肥的套路而已。」原PO提醒，「當你被小頭控制了大頭，不知不覺跟了這節奏，下一個被騙的就是你！」

▲原PO附圖打擊詐騙！（圖／翻攝PTT）



實用文貼出後，掀起大批網友熱議，「還有那種賭博賺很多，要不要一起賺加會員的，那種好騙的台男，你想救也沒辦法了，真的『餓』到失去理智」、「交友軟體我近期滑了一下，不少廣告、業務、茶莊、詐騙」、「其實玩久了直接看頭貼就知道了」、「頭貼是正妹但是回訊息很積極快速，99%是假的，通常不是假帳號就是想詐騙，正妹跟你還不熟哪有這麼好聊，除非你是金城武還比較有可能」、「網美類型的頭像，幾乎都假的啦」。