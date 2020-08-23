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影／郝柏村心繫兩岸　馬英九批蔡英文政府：對照出自私政客的醜惡

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記者黃巈禾／台北報導

前行政院長郝柏村紀念追思會於8月23日舉辦。前總統馬英九致詞時談到，郝柏村生前心繫兩岸和平跟台灣安全，而執政者卻為了政治利益，拋棄九二共識，破壞兩岸關係。

▲▼郝柏村追思會,馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九在郝柏村追思會上致詞。（圖／記者李毓康攝）

馬英九表示，今天是823砲戰62周年，在此追思郝柏村對一生全程參與抗戰，浴血保衛台灣，推動國基國造，展開六年國建，執行大陸政策，畢生為國奉獻，致上最高敬意。

馬英九在致詞時細數郝柏村的貢獻。他說道，郝柏村在1990年6月組閣的時候，他在行政院研討會和大陸會報服務，除了幫郝柏村準備施政報告跟答詢資料，也陪郝柏村到各處去視察，在2年9個月追隨過程當中，對郝柏村處事明快印象極為深刻，郝柏村院內是院內中華民國憲政改革和兩岸關係變動最大的階段，例如終止動員戡亂時期，廢止臨時條款，通過國家統一綱領，憲法增修條文，兩岸人民關係條例，並且成立國家統一委員會、陸委會和海基會。

▲▼郝柏村追思會,馬英九 。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九出席郝柏村追思會 。（圖／記者李毓康攝）

馬英九提到，1990年兩岸紅十字會在金門簽訂金門協議，做所謂遣返刑事犯、刑事嫌疑犯跟偷渡客；1992年8月1日前總統李登輝主持第八次國統會為全體委員會議，親自裁示通過關於一個中國含意文，郝柏村當時跟他都在場，該決議成為當年海基會和陸委會達成九二共識，一個中國各自表述，提供了一個非常重要的基礎。

馬英九提及，郝柏村心繫兩岸和平跟台灣安全，郝柏村指出兩岸關係的和平發展以九二共識為基礎，民進黨以找不到文字協議卻說九二共識不存在，這是昧於事實的狡辯，九共共識得來不易，攸關人民禍福，值得大家珍惜。

▲▼郝柏村追思會,馬英九 。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九向郝柏村致上最高敬意 。（圖／記者李毓康攝）

馬英九還說，台灣海峽最近情勢緊張，執政者為了政治利益，拋棄九二共識，破壞兩岸關係，不顧民眾安危，郝柏村這番真知灼見，對照出自私政客的醜惡，剛才趙少康說郝柏村精彩的一生有如一篇捍衛中華民國的史詩，「我完全贊成」。

郝柏村在3月30日離世，享嵩壽101歲。當時因新冠肺炎疫情，身為一級上將的郝柏村在家祭後低調依照軍方儀式送別。由於家屬受到政界、軍方、商界要求，於8月23日當天舉辦追思會，追思地點在台北市政府2樓二樓中央區親子劇場，時間為上午10時至中午12時，國民黨歷任主席都到場緬懷郝柏村。另外，郝柏村在99歲時受洗為基督徒，整個追思會將遵循基督教模式。

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