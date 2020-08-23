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「要積極避戰」　馬英九：不能讓錯誤政策犧牲無辜性命

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▲▼馬英九弔祭美軍。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九赴金門弔祭美軍。（圖／翻攝自Facebook／馬英九，下同）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九22日指總統蔡英文的錯誤政策，把國家推到戰爭邊緣，遭總統府駁斥。馬英九23日在「八二三砲戰」62周年這天重申，要積極避戰，尤其不能讓錯誤的政策掀起戰端，無謂犧牲無辜性命。

馬英九在臉書表示，早在「八二三砲戰」之前，中共就已多次砲擊金門，其中以「九三砲戰」規模最大，1954年9月3日，共軍上百門火砲對金門地區猛烈砲擊，半日內就發射6千發砲彈，「九三砲戰」除造成我數十名軍民傷亡，兩名自願到金門服務的美軍顧問團成員孟登道中校（Alfred Medendorp）與林恩中校（Frank W. Lynn），也於砲火中不幸殉職。

▲▼馬英九弔祭美軍。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九指出，1992年國防部為孟登道中校在金門水頭碼頭建立紀念碑，當時負責施工的就是金西師師長高華柱，2011年，19年前的高師長已成為我總統任內的國防部長，在其推動下再為林恩中校立碑紀念。

馬英九提到，2015年到水頭碼頭憑弔孟登道中校與林恩中校，並由美國在台協會(AIT)代為受領我頒贈給他們的「保衛台灣紀念章」，今年7月25日到金門紀念大二膽戰役70周年時，特別再到紀念碑前，向這兩名為中華民國犧牲的美軍軍官致敬。

▲▼馬英九弔祭美軍。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九提及，他任內頒發「保衛台灣紀念章」給歷次保衛臺灣作戰的有功人員，第一位獲頒的就是古寧頭大捷開第一砲的上士熊震球，將此紀念章也頒給在華美軍，尤其是頒給我國與美國簽訂「中美共同防禦條約」前，就自願來台擔任顧問的美軍殉職官兵，意義更是不凡。

馬英九強調，當年美國與我國有邦交時，曾提供財政與軍事等各項援助，感念美方的幫忙，但戰火無情，若能維繫和平，就不應再讓自己的子弟，甚至美國的子弟被戰爭奪走生命；「我們不求戰、不畏戰，但除備戰之外，更要積極避戰，尤其不能讓錯誤的政策掀起戰端，無謂犧牲無辜性命」。

▲▼馬英九弔祭美軍。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九還說，1966年美國總統詹森（Lyndon Johnson）在陣亡將士紀念日演說中，提到孟登道與林恩等8名於二戰後陣亡的美軍將士，推崇他們是為了建立和平而犧牲，「我們不忘美軍對台海和平的貢獻，更應珍惜過去兩岸好不容易建立起的和平與繁榮，重回『九二共識』的良性互動正道」。

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