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台灣油畫重要推手！歷史最久藝術社團「全國油畫展」122件作品展出

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▲▼「第44屆全國油畫展」即日起至9月2日止，在國父紀念館博愛藝廊展出。（圖／國父紀念館提供）

▲「第44屆全國油畫展」即日起至9月2日止，在國父紀念館博愛藝廊展出。（圖／國父紀念館提供）

記者林育綾／台北報導

台灣油畫創作重要推手「中華民國油畫學會」，今（22）日起在國立國父紀念館博愛藝廊舉行「第44屆全國油畫展」，該學會是目前全台歷史最悠久的油畫藝術社團，此次一共展出122件精采的油畫作品，其中包含89件的會員作品，以及33件競賽得獎作品。

「中華民國油畫學會」由多位台灣前輩畫家於1974年成立，今年舉辦第44屆展覽。是全台歷史最悠久油畫藝術社團，每年均盛大舉辦會員展及徵件比賽，對於提升我國美術教育、油畫藝術創作水準具有實質績效。

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▲▼「第44屆全國油畫展」即日起至9月2日止，在國父紀念館博愛藝廊展出。（圖／國父紀念館提供）

▲「第44屆全國油畫展」銅牌獎─吳岱瑾〈西服店的午後青春夢〉。（圖／國父紀念館提供）

文化部蕭宗煌次長致詞表示，從這次會員展及徵件作品，均可見其展現旺盛的生命力，不輸資深畫會。尤其在徵件作品部份，開放度最高、類別最多、題材最豐富，展現畫會的多元與包容，可說是集國內油畫展覽之大成。感謝蘇理事長及全國油畫學會的努力，同時感謝國泰世華銀行基金會多年來的贊助，並鼓勵國父紀念館能夠持續支持辦理展覽。

國父紀念館梁永斐館長致詞時指出，這次展覽具有三項意義。第一、堅持理念，永續傳承；第二、異業結合，共創多贏；第三、領導有方，利濟群生。同時也承諾，國父紀念館將持續協助推廣油畫，與藝術家們共同建構台灣藝術史。

▲▼「第44屆全國油畫展」即日起至9月2日止，在國父紀念館博愛藝廊展出。（圖／國父紀念館提供）

▲銀牌獎─吳貞霖〈歇．在未命名的起點〉。（圖／國父紀念館提供）

「中華民國油畫學會」理事長蘇憲法表示，自己即將卸任理事長，感謝藝術同好的共同努力及國泰世華銀行文化慈善基金會的支持。因為有基金會的贊助，才得以把獎金從以前的3萬提高到20萬，讓徵件數大幅提升，作品的品質也提高，獲得更好的成效。此次展覽特別將展出空間留給得獎者，這是對新生代藝術家的鼓勵，也是對台灣藝術的推廣與支持，並期許未來理事長能持續為理念堅持與努力。

▲▼「第44屆全國油畫展」即日起至9月2日止，在國父紀念館博愛藝廊展出。（圖／國父紀念館提供）

▲金牌獎─周聖傑〈三月的孩子〉。（圖／國父紀念館提供）

本屆全國油畫展共徵得33件作品，金牌獎得獎者周聖傑，獲得獎金新台幣20萬元。銀牌獎得獎者吳貞霖，獲得獎金新台幣15萬元。銅牌獎得獎者吳岱瑾，獲得獎金新台幣10萬元。優選獎得獎者共5位，分別為蔡玉雲、陳泰華、余偉丞、邵文鳳、沈昀瑾。

「第44屆全國油畫展」即日起至9月2日止，在國父紀念館博愛藝廊展出。

▲▼「第44屆全國油畫展」即日起至9月2日止，在國父紀念館博愛藝廊展出。（圖／國父紀念館提供）

▲「第44屆全國油畫展」開幕暨頒獎典禮合影（圖／國父紀念館提供）

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