不被岳父看好的婚姻！他難過桃花卻想和正宮復合　飛車奪命情緣難再續

▲▼林姓男子在臉書貼出和妻子出遊及全家幸福照片，臉書留言似乎有意重回家庭。（圖／林男臉書）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣溪湖鎮19日晚間發生的自小客車車禍，林姓駕駛載著陳妻和2名小孩外出，疑因夫妻倆在車上爭吵而自撞，造成1死3傷慘劇，陳姓死者的父親表示，當初就覺得林男不好，力勸不要嫁，結果真的傳出有小三，而從林男在事發前幾天臉書留言依稀可看出，林男似乎想認真努力，挽回家庭，無奈天人永隔，天倫之樂難再。

林男19日深夜10點多，開車載著陳姓妻子、2名年幼的孩子行經彰化縣溪湖鎮福德路時，高速且筆直衝進路邊超市，撞上鐵捲門後，車身瞬間彈起騰空，現場還噴出火花，揚起陣陣煙塵，可見當時撞擊力道有多大，坐在副駕駛座上的妻子送醫急救不治，後座的1歲女兒仍在兒童加護病房醫治，3歲兒子輕傷。

死者父親表示，女兒認識林男後就搬出去同住，他當時曾勸阻，林看起來不太好，如今傳出夫妻倆因為老公外面有女人而爭吵，當晚8點多，林男以要帶全家吃飯為由開車外出，不料10點多就接到派出所通知出車禍了。

林男在事發前幾天，就在臉書發文透露出想重新開始的念頭，「改變的第一天」、「結束」、「認真努力、相信一切會更美好」等，車禍當天凌晨1點多，林還說「設一個屬於自己的目標，在一年內完成，成就未來」，友人還關切詢問是因為小孩嗎，林還回覆「養小孩，面臨巨大壓力」等語。

林男臉書也貼出和老婆開心出遊以及全家福的照片，如今發生車禍，即使林想要重回家庭，但影中人已不在，徒留無限遺憾。

►彰化神風式自撞「妻亡夫沒事」原因曝！ 開車離家3分鐘「為小三」遇死劫

►父曾力勸女兒：這個人不要嫁！婚後果見小三身影 她搭上絕命飛車死在老公手下

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來