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桃園慶祝「台灣祖父母節」　鄭文燦：共遊及共學樂趣促進祖孫交流

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▲慶祝祖父母節祖孫同樂活動。（圖／桃園市政府提供）

▲慶祝祖父母節祖孫同樂活動。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

為慶祝23日「台灣祖父母節」，桃園市長庚養生村提供優質場地，邀請祖孫家庭參與健走活動，並在壽山高中、幸福國中、幸福國小等師生協助下，體驗老化體驗、打陀螺、製作芒草掃把、樂齡教育宣導等親子共遊及共學樂趣，藉此維持健康體魄，促進祖孫交流，增進代間親密關係。

▲鄭文燦：促進祖孫交流，增進代間親密關係。（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦：促進祖孫交流，增進代間親密關係。（圖／桃園市政府提供）

桃園市長鄭文燦22日前往龜山區長庚養生文化村，出席「109年度祖父母節慶祝活動—祖孫同樂健走趣」活動時表示，祖父母為家族故事及技藝傳承的重要角色，教育部於民國99年起辦理「台灣祖父母節」慶祝活動，100年時正式將每年8月的第4個星期日定為「祖父母節」。

▲祖孫家庭健走完成後同樂。（圖／桃園市政府提供）

▲祖孫家庭健走完成後同樂。（圖／桃園市政府提供）

桃園所屬學校每年亦配合祖父母節辦理相關活動，舉辦如親子講座、倫理影片賞析課程、奉茶或按摩儀式等互動活動，以及徵文、攝影、繪畫、四格漫畫、歌唱等比賽項目，盼以新型態親子互動教育方案，提升祖孫情感的親密度。

鄭文燦說，教育局則設有家庭教育中心，結合22所學校辦理「祖孫夏令營」，讓祖孫透過彼此學習、交流及參訪社教場館等活動，增進世代間關懷與尊重。更多親職課程及活動，請上「桃園市政府家庭教育中心」官網（網址：http://family.tycg.gov.tw/）查詢。

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