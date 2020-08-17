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南山人壽推5張外溢保單最高現金回饋10%　開賣首日狂賣逾6500張

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▲▼南山人壽代總經理范文偉（左）、南山人壽產品發展暨精算功能副總陳維新（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

▲南山人壽代總經理范文偉（左）、南山人壽產品發展暨精算功能副總陳維新（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽推出5張健檢型「現金回饋」外溢保單，代理總經理范文偉今（17）日表示，保戶每年健檢數據體況越好，最高可獲得年繳應繳保險費10%的現金回饋，鼓勵保戶提升自身健康管理觀念及行為，力拚今年外溢保單銷售件數市占第一。

南山人壽這次推出5張健檢型外溢保單，均為一年期可續保，包括日額型及實支實付型住院醫療、手術醫療、長期照顧及重大傷病等5大類保單，讓保戶可以依照自身需求與保障缺口。根據南山人壽統計，開賣首日即賣出逾6,500張，可見民眾反映熱烈。

南山人壽代總經理范文偉表示，這次推出健檢型外溢保單主要有4大原因，首先是回應社會社會轉變需求，隨著少子化的趨勢下，照護恐增加難度；第二，創造與客戶緊密的關係，也就是生活保險化、保險生活化；第三，響應政策，多賣保障型商品，如健康險、意外險等；最後是實踐保險公司使命，提供保戶保險保障。

南山人壽產品發展暨精算功能副總陳維新也提及，外溢保單過去多以保額折減、保額增加為主流，這次透過創新推出的健檢外溢機制，結合「現金回饋」外溢商品，也就是現拿即享，保戶每年可依照當年健檢結果，最高可獲得年繳應繳保險費10%的現金回饋。

至於回饋指標部分，則是參考代謝症候群的5個指標，第一為腰圍（男性＜90公分、女性＜80公分）；第二為血壓（收縮壓＜130mm Hg且舒張壓＜85mmHg）第三為空腹血糖（＜100mg/dL）；第四為三酸甘油酯（＜150mg/dL）；第五為高密度酯蛋白膽固醇（男性≧40mg/dL、女性≧50 mg/dL）。

范文偉指出，若5項指標都能符合標準，就能達到最高「5A級」，即可獲得10%現金回饋，因此他認為，「顧好這5項指標，風險也逐年下降」，以鼓勵保戶落實並提升自身健康管理觀念及行為。

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