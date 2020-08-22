快訊／輕颱巴威「海上警報」發布！首波警戒範圍曝光　周末3大區防雨彈





▲巴威颱風海上警報，首波警戒範圍曝光。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

熱帶低壓TD10已生成今年第8號颱風「巴威」，氣象局於今早10:30發布海上警報，首波警戒範圍為台灣東半部海面(含綠島、蘭嶼)及台灣北部海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。根據預測，巴威將逐漸向東北方向偏轉，今日離台灣最近，受其外圍環流影響，周末全台天氣不穩，北部、東部、南部恐都有雨。

氣象局表示，22日8時巴威的中心位置在北緯 23.3 度，東經 122.7 度，即在花蓮的東南東方約 140 公里之海面上，以每小時14公里速度，向北北東進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。

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▲熱帶性低氣壓生成颱風巴威。（圖／氣象局）

氣象局表示，巴威未來會逐漸向北移動，通過台灣東方海面後朝琉球附近前進。巴威在今日離台灣相對較接近，東半部及南部地區將有偶陣雨，同時東半部海域及恆春半島、蘭嶼、綠島風浪可能有較大變化，適逢周末假日海邊活動要多留意。

氣象局指出，巴威明日接近宮古島後，路徑將朝著日本南端陸地移動，不過颱風速度慢，又持續增強，預計明日到周三都會在海面移動，周三碰觸到太平洋高壓邊緣後，路徑再度轉變，轉為往西北邊移動，不會登陸日本。

目前大環境沒有讓巴威減弱的趨勢，且它的速度很慢，強度很有潛力。氣象局今早10:30發布海警，另外還要視巴威的發展狀況，若增強的較強，則不排除發布陸上警報，但機率相對較低。

▲周末天氣不穩，水氣較多。（圖／記者李毓康攝）



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