碩士生用餐暴斃！嘉義豆奶攤3人判決出爐　死者父慟「司法黑暗」

▲事發後，嘉義豆奶攤民雄店遭勒令停業，之後也歇業。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義豆奶攤民雄店2018年4月發生集體食物中毒，導致一名林姓碩士生死亡、52人送醫。嘉義地方法院21日宣判，負責人劉寶猜等3人均判處有期徒刑6個月，可易科罰金。不過，死者父親認為判太輕，沉痛批評「司法黑暗」。

嘉義地院表示，被告劉寶猜、郭懿德及吳雅萍3人分別為嘉義豆奶攤民雄店登記負責人、執行長及晚班店長，實際監督並綜理指揮員工任務分配，卻未建立烹調作業流程，導致細菌殘存可能性。

地院指出，3人對於店內「法式吐司」製程中的生蛋汁，未盡防護說明、教導義務，任憑員工徒手撿起鋼盆內的蛋殼、重複留用剩餘蛋汁，並讓生蛋汁長期處於室溫，增加汙染與沙門氏菌風險。

2018年4月，陳姓顧客等52人食用「法式吐司」後，出現發燒、噁心、上吐下瀉等症狀。中正大學林姓碩士生也是其中一名受害者，同月22日返回宿舍嘔吐，24日深夜被發現倒臥宿舍房間，已無呼吸心跳。

不過，法醫相驗後認為，主要是死者未就醫，併發腸胃炎，加上長時間未進食、補充水分，出現脫水現象，導致沙門氏菌全身侵犯性感染，否則一般而言，若及時就醫，並補充營養和水分，應不至於死亡。

法官參酌解剖報告、法醫、衛福部函文及死者親友說法，認定沙門氏桿菌造成食物中毒，應不至於死亡，難以將死亡結果直接歸責於被告3人，或以業務過失致死論責，考量雙方已經達成和解並賠償完畢，因此依違反食安法判處3人6個月徒刑，可易科罰金。

根據《聯合新聞網》報導，死者父親認為判決太輕，夫婦倆之所以選擇和解，是因為飽受長期煎熬，加上聽從律師建議，屬無奈之舉，只能說司法黑暗，希望未來當食安志工，別再出現下個受害者。

▲嘉義地方法院。（資料照／記者翁伊森攝）

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