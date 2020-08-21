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陪多金人夫滾床單　國中音樂老師成小三…一絲不掛都被拍下

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▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲鄧男經濟優渥，名下有多筆不動產，與妻結婚多年卻與小三一起被妻兒抓姦在床。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名「田僑仔」人夫，與妻結婚25年，卻不安於室，被妻兒當場抓姦在床，兒子氣得拿手機蒐證，妻子也不甘受辱對小三提告。雖人夫與小三雙雙否認，但法官認為，兩人赤裸在床的確已超越一般友人的界線，判裸女小三與人夫應連帶賠償50萬。

50多歲的鄧男名下有多筆房地產，是當地小有名氣的田僑仔，而小三洪女則是任職於某國中的音樂老師，面容好、氣質佳，讓鄧男身陷其中、無法自拔。鄧妻因發現丈夫買了百萬名車送給小三，多次與他發生爭吵，一氣之下更離家出走，揚言要離婚，沒想到，正宮一離家，丈夫反而趁機把小三帶回家滾床單。

鄧妻發現丈夫把小三帶回家後，打電話要兒子陪她回家抓姦，果然一進主臥室，就看到洪女全身赤裸躺在主臥床上，而丈夫也只穿一條四角褲，兒子見狀趕快拿起手機拍下，鄧妻也怒告小三。

鄧男並未出庭，僅以書狀答辯表示，洪女是友人介紹到府陪聊的傳播妹，與她並不認識，因當日喝太多酒，回到家一躺下就睡著，不知道為何她會脫光，與她絕沒有發生越軌之事。

洪女也同樣以書面否認是自己「影中人」，她說，照片並未拍到臉，是子虛烏有的指控，當日她在家，車子借給朋友，自己沒去鄧男家，也沒脫光衣服。

一同前往抓姦的鄧男兒子則證稱，當日所見的裸女確實為洪女無誤，他說，當日接到媽媽的電話後，一同前往目的地「抓姦」，他和媽媽一起進到屋內主臥室，見到爸爸與洪女赤裸在床，於是拿出手機開始錄影，雙方還拉扯了將近10分鐘，才讓洪女駕車離開。媽媽還告訴他說，洪女所駕駛的百萬名車與爸爸有關係。

法官調查，當日駕駛的百萬名車確為洪女名下，且就證人所拍攝的照片來看，若僅是與鄧男聊天，洪女並不需要脫光衣服赤裸在床，若非已有相當的親密，是不可能如此，可見鄧男與洪女已逾越一般交友分際，已構成破壞婚姻關係。

法官參酌，鄧男雖月薪僅4、5萬元，但名下卻有多筆不動產，經濟非常優渥，而裸女小三則為大學畢業，名下也有汽車等財產，考量洪女對婚姻的破壞程度、兩造學歷、身分地位、經濟情況，判連帶賠償50萬元。

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