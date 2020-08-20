請出小英總統「降靈」信徒膜拜！他自稱「聖皇新天公」...超謎照曝光

▲台北1名男子自稱「聖皇新天公」，每次傳「福音」都會請出小英總統、故總統蔣經國、甚至還有耶穌基督等大咖「靈魂」向信徒問好，而一堆信徒竟深信不疑。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

網路瘋傳一段影片，1名自稱是「聖皇新天公」的男子，打著接替玉皇大帝位置名義，在大直北安路一棟民宅宣傳福音，但每次都有一項特別的儀式，就是會請出不少大人物的靈魂「降臨現場」，附身在一位信徒上，包括蔡英文總統、故總統蔣經國、甚至連耶穌都請出來，這個組織還有一項行禮儀式，信眾們穿著儀隊制服手持金色戰斧外加踢正步，整個過程讓人不笑也難。

▲「聖皇新天公」的儀隊，一律穿軍裝持金色斧頭，配合喊口號踢陣步，讓網友看傻眼。（圖／翻攝畫面）

根據流傳的影片內容，該名男子自稱「聖皇新天公」，是因為玉皇大帝完成五千年任務卸任後，他準備接任新一代天公。以新救世主和宇宙中樞自居，擁有一批死忠信徒，該組織每次聚會，聆聽聖皇傳「福音」，還都會有大咖「降靈」。

▲「聖皇新天公」搭配高壯女師姐「神明代言人」，請到小英總統、耶穌等「降靈」，2人一搭一唱。（圖／翻攝畫面）

而這些大咖降靈，最讓信眾津津樂道的莫過於現任總統蔡英文，當聖皇指示「請小英總統的靈」，身旁1名高壯師姐出場後馬上1秒瞬間上身，「大家好，我是小英總統！」聖皇還熱情寒暄互相聊天「1個月前左右，小英總統來找我玩」。趁機提要求「你會推動肉身來看聖皇嗎？」2個人一搭一唱，台下信徒竟也深信不疑。

「神靈」加持中，好久沒聽到名字的蔣故總統經國先生也出現了；也因為聖皇面子夠大，連耶穌基督都降臨現場用英文向信徒問候。但由於同一個乩身卻有太多神上身，當日本的神淺草觀音寺瑞生彌菩薩駕到時，該名乩身師姐一時轉不過來，還自己笑場。

奇特的是，聖皇新天公還擁有一支儀隊，他們身著綠色軍裝加上白色褲子，頭戴著高帽子，雙手合十，各個手裡一把金色斧頭，加上高喊「起步走，向右轉向左轉」，儀隊結合宗教，讓人看傻眼。

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