陳時中要求政風查彰化衛生局　政院：支持衛福部了解相關程序

▲衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

記者陳家祥／台北報導

彰化縣衛生局採檢居家檢疫者揪出10多歲自美返台無症狀少年確診，但因做法不符規定而引發爭議，指揮中心要求政風調查，鬧得沸沸揚揚。對此，行政院發言人丁怡銘表示，地方政府主動對無症狀者做篩檢，牽涉到有無確實通報、防護，也牽涉到政府預算有沒有合法使用，「所以政院支持衛福部就相關程序進行了解」。

行政院發言人丁怡銘說，院長蘇貞昌在院會中強調，防疫工作還是需要中央地方一條心，一起合作，台灣防疫能做到最好，就是因為這過程中都合乎程序，也希望中央地方維持一致性。

丁怡銘指出，地方政府主動對無症狀者做一些篩檢，牽涉到有沒有確實做好通報程序，防疫過程中有沒有對程序做好防護；另外，後端還有經費補助的核銷，其中除牽涉民眾安全外，也牽涉到政府預算有沒有合法使用，所以政院支持衛福部就相關程序進行了解。

另外，有媒體追問，列席的縣市首長是否有針對彰化縣採檢爭議發表看法？丁怡銘說，指揮官是針對這件事情報告，其他縣市長沒有針對這事情有其他意見。丁怡銘表示，指揮官是針對返國者目前在居家檢疫14天的防堵策略做得很好很成功，希望各縣市政府依照指示，在防護下做好採檢就醫的措施，希望不要讓任何採檢或第一線醫護人員造成不必要的防疫破口。