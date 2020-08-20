中央黨校開除蔡霞黨籍　強調「黨校姓黨」記取教訓

▲蔡霞發表言論後，已被開除黨籍。（圖／翻攝中國網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央黨校日前開除了退休教師蔡霞的黨籍，指其發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重。開除蔡霞後，中央黨校更召開會議強調，各級黨組織和全校教職工要從蔡霞案中吸取深刻教訓，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

中央黨校副校長何毅亭在會議上表示，對蔡霞嚴重違紀問題進行嚴肅處理，充分表明了校委會堅決做到「兩個維護」，堅定不移推進全面從嚴治黨、從嚴治校的鮮明態度和堅定決心，「校是黨的政治機關、政治學校，黨校教師和教職工是黨的科學理論的佈道者、黨性鍛煉的熔爐工、黨校形象的代言人，必須堅持『黨校姓黨』根本原則，嚴格遵守黨的政治紀律和政治規矩，時時處處發揮模範帶頭作用。」

何毅亭指出，各級黨組織和全校教職工要從蔡霞嚴重違紀案件中吸取深刻教訓，舉一反三、引以為鑑，提高政治站位，牢記初心使命，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

何毅亭提到，要堅持黨校姓黨，堅持一切教學活動、一切科研活動、一切辦學活動都堅持黨性原則、遵循黨的政治路線，堅持以黨的旗幟為旗幟、以黨的意志為意志、以黨的使命為使命，把「黨校姓黨」「黨校人姓黨」這個最鮮明的身份標誌和政治特質牢牢烙印在心底里、體現在教學科研和日常行動上。

何毅亭強調，要注重經常性紀律教育，及時發現和處理苗頭性、傾向性問題，抓早抓小，督促廣大黨員教職工知敬畏、存戒懼、守底線，「要進一步做實做細離退休教職工思想政治工作，建立健全相關規章制度，對重點人員更要有針對性地開展工作。堅持嚴格執紀，嚴格責任追究，對違規違紀行為零容忍。」

大陸官媒《環球時報》20日也發表社論，指蔡霞在中美衝突的大背景下選擇了背叛，「她在接受外媒採訪時說的話很對美西方極端勢力的胃口，完全背叛了她入黨時的信念，做了一個『扔掉紅旗反紅旗』的示範。」

社論強調，蔡霞的所作所為無疑向美國的反華反共勢力提供了幫助，更準確地說，她做了他們的幫兇，不僅背叛了入黨誓言，也背叛了中國的國家利益和中國人民的利益，「我們相信，她的這種背叛行為無論在中國社會還是美國社會中都不會贏得尊敬，中國絕大多數了解到此事的人都會唾棄她，美方在利用她的同時也會看不起她。」