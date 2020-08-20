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社會 社會焦點 保障人權

銀行女主管酸「可能請到小學生級的」無罪　他慘成法院認證豬隊友

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記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓女子是台北市某銀行的主管，她不滿下屬阿偉（化名）工作表現不佳，經提醒也沒有改進，氣得說出「可能是請小學生級的」、「每個人都不希望自己有豬隊友」等話，結果挨告妨害名譽。不過，台北地院法官認為鄭女的言論與阿偉的工作表現緊密相關，縱使主觀上會令人感到不快，但還算是在合理評論範圍內，最終裁定無罪。

▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿偉認為鄭女的言論是在故意羞辱他。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，鄭女2018年11月20日下午6時許在阿偉的辦公桌旁說了以下這段話，「所以你的腦袋有沒有出狀況啊？你的分析能力怎麼處理？什麼叫人工？現在是看到你用戶名處理而已，我只是告訴你，當你用戶名處理可以簡單到這樣而已，你的斷詞、斷句居然要去處理這個戶名，你看你這個方法有多無用。」

過了6天之後，鄭女請阿偉放棄手邊正在做的工作，聽到對方反問有什麼要交代的事，卻回答「我們也不知道怎麼跟你講，因為跟我們差距太大了，對我們來講，可能是請小學生級的，我們實在有點不曉得要怎麼辦」、「我什麼工作都不能給你，專業技術不行，資料也不能，你還能做什麼」；接著，同年12月7日雙方再度發生言語爭執，她脫口說出「每個人都不希望自己有豬隊友」等話，結果因此挨告妨害名譽。

對此，鄭女坦言的確有在上述3個時間點對阿偉說出那些話，但她沒有任何侮辱的意思，純粹是針對工作表現。另外兩名行員也證稱，阿偉剛進公司時就有點交不出成果，接手整理系統資料，卻讓5年沒當過機的系統當掉，大家早在2018年11月20日之前就發現他的工作狀況不如預期，「他做的東西與我們想像的結果有落差，做的方法也與我們想像的有差異，所以我們覺得很奇怪。」

▲▼開會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲同事作證，阿偉早在事發之前就被發現工作能力不佳。

台北地院法官認為，鄭女在對話中提到「豬隊友」，但並沒有指明是在說誰，況且阿偉工作表現不佳，在事發之前經過主管告誡也沒有改進，才會發生以下這些事情；而從錄音證據看來，鄭女說話時並未刻意提高音量，現場的電話鈴聲甚至都比較大聲，可見她並非有意要讓在場所有人都知道阿偉工作能力不足，只是基於主管職責表達評論，不是故意要進行人身攻擊。

法官接著表示，鄭女的言論與阿偉的工作表現緊密相關，尚難認為超出合理評論範圍，縱使主觀上會令人感到不快，但還是應該受到憲法保障，並不構成公然侮辱罪的要件，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

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