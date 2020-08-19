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擴大社區採檢！外送員、櫃姊等高風險職業者「符合條件」可驗

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▲外送員符合條件也可擴大採檢。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

採檢新冠條件放寬！中央流行疫情指揮中心公布，今（19）日開始，社區監測通報採檢條件新增不明原因腹瀉症狀，另也將發病前14天曾經無發燒、呼吸道症狀的外國人士接觸者，或者本身從事外送、百貨、餐廳、娛樂場所等高職業暴露風險者，就可以採檢。

國內近期檢驗量能充足，每日正常運作最多可檢驗7400件，而每天實際檢驗量則僅200件，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，鑑於目前國內每日通報採檢數偏低，為強化新冠肺炎疫情監測，有效掌握可能感染個案，阻斷社區傳播，再次諮詢專家修訂「COVID-19社區監測通報採檢及個案處理流程」之採檢條件。

請繼續往下閱讀...

原本針對發燒、呼吸道症狀，不符通報定義個案，但醫師認為有進行檢驗必要者可採檢，現在症狀新增「不明原因腹瀉」，至於身份也從原本發病前 14 日內曾與來自國外無發燒/呼吸道症狀人士密切接觸，或本身為具較高職業暴露風險者 納入採檢條件，並列舉較高職業暴露風險族群。

參考勞動部資料，較高職業暴露風險者包括：(1) 需要近距離頻繁接觸不特定對象之人員或可能感染 SARS-CoV-2 但尚無症狀的人員，如交通站場、運輸工具、商場、百貨公司、餐廳、娛樂場所等人潮較密集之場所或從事食品外送、防疫旅館等第一線服務人員。

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