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黃文博發「不參戰聲明」　陸網友吐槽：毫無風骨

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▲▼黃文博發「不參戰聲明」。（圖／翻攝黃文博臉書） 

▲黃文博發出「不參戰聲明」。（圖／翻攝黃文博臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

兩岸關係緊張，「廣告才子」黃文博17日在臉書發表「不參戰聲明」，表示拒絕以任何方式參與兩岸摩擦導致的軍事戰爭。聲明發表後，也引起許多大陸網友的關注，有人認為他說的很有道理，但也有人吐槽他「就是怕死」。

黃文博指出，他的良知告訴他，兩岸戰爭是可以避免卻任令其發生之故意，有圖謀一黨一人政治私利之不軌，「明知戰爭之恐怖，卻不盡一切手段避戰，反置人民生命財產於倒懸，其心可誅，有違良知。」

▼解放軍航母「遼寧號」近期多次在台灣周遭演訓。（圖／CFP）

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

黃文博提到，此一不參戰聲明，僅是他的個人態度，並無意引人附和，也絕不鼓勵他人跟進，「話雖如此，仍必會橫遭有心人曲解，大扣帽子，指責我不愛台灣、貪生怕死⋯云云。」

黃文博表示，愛台有膽的就發一份「誓死參戰聲明」讓他敬佩一下，急著想上戰場，就簽一張「願赴前線作戰聲明」讓他膜拜三下，「可別只出一張嘴，平時指天罵地，激昂勇武，大禍臨頭時，閃躲遁藏，個個搖身一變『咒抓別人死（台語）』的貧道。」

黃文博指出，當前兩岸情勢風起雲湧，一觸即發，此刻的台灣人頻頻接收到來自各方的瀕戰示警，但許多人無感無覺，不知厲害，還活在集體麻醉狀態，視戰爭如同online game的戰爭遊戲，逞口頭強硬，耍嘴皮勇敢，「是想用唇舌對抗炮火？是想噴口水淹沒敵艦？要我為這些人上戰場打仗，門都沒有！」

▼艦載機「殲-15」降落在「遼寧號」甲板上。（圖／CFP）

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

最後，黃文博再次鄭重聲明，「當台海發生軍事衝突，戰爭來時，我拒絕參戰。」

黃文博的聲明也被轉發到微博上，引起許多大陸網友的關注，有人認為他說的很有道理，「全文看完了，其實我覺得他說的挺有道理啊。台當權者挑起來的戰爭，他拒不參戰，很對啊。」「文章後面部分寫得很精彩，有理有據，強烈贊同台灣覺青寫《必參戰聲明》，來證明自己有多愛呆完（台灣）。」「文章寫的很有道理，這思維能力和邏輯水平比大部分台灣青年不知道高到哪裡去了。」

不過，也有許多大陸網友提出批評，「這種人活著有什麼意思？毫無風骨。」「真的台灣人太愛寫小作文了，就說一句怕死得了唄，我還以為說了什麼真知灼見，結果看到最後就是打仗，怕死，我不去。」「這種沒有國家民族大義的人，是非曲直黑白不分的人，事不關己高高掛起的行為，很是可恥！」

▼黃文博發表「不參戰聲明」，拒絕參與台海戰爭。

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