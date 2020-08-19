日本空運「水田熊手」　生態青農魏瑞廷讚：終於不用彎腰拔草

▲日本空運來台的水田熊手。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東青農魏瑞廷「神之米」稻田，長久以來都是以友善生態為經營理念，堅持不使化學藥劑，每次插秧後，只要農田裡的水控制不佳，土壤接觸空氣離開水面時，雜草總是「一暝多好幾寸」，有時還長的比秧苗還要快，為了避免雜草分搶養分，在不施行藥劑的情形下，只能以人工除草取代，但彎腰除草這件事，就讓魏瑞廷非常吃不消，不把握時間去除雜草又怕影響秧苗的生長，因此魏瑞廷決定要找尋不用彎腰，又可以輕易將雜草去除的方式。

上個月魏瑞廷找到利用長柄刷，將水田雜草壓入土中，讓雜草無法進行光合作用而死亡的方式，但由於第2期作氣候炎熱，雜草生長快速，有些較長的草無法順利壓入土中，還是必需藉由人工彎腰清除，讓身高183公分的魏瑞廷大喊吃不消。

正在苦惱還有什麼方法可以輕鬆清除雜草時，在13日魏瑞廷收到1個來自日本的國際包裹，包裹裝著「水田熊手」，並註明是日本清除水田雜草的一個利器，魏瑞廷說第一眼看到「水田熊手」簡單的外表時，說真的還有點看不起這個「利器」，但當「水田熊手」下到田裡進行除草工作時，破壞力十足，而且可以將雜草連根拔起，使用方式有點像長柄刷將雜草壓入土中，但鋒利的熊手又會將雜草破壞抓爛，再將其埋入土中，抑制雜草生長，極佳的除草效果讓魏瑞廷直呼真的是太強了，而且效率比人工快速，使用時不受限雜草的長短，靈巧好運用。

▲日本空運來台的水田熊手。（圖／記者楊漢聲翻攝）

魏瑞廷將「水田熊手」的田間作業影片放上臉書（FB）時，網友們大讚魏瑞廷為解決農民與自己的困擾，真的把農田當成實驗室，而且不藏私的把好東西分享給大家，「不管結果如何，這種實驗精神真的很棒」。還有農民留言「水田熊手」真的很好用，也對此方法表示認同，「身為農民，這是非常有效的除草方法，可將雜草輕鬆壓入土中，最重要是不用長時間彎腰」，還有人直接留言團購，可見水田雜草真的是堅持友善生態農夫的惡夢。

魏瑞廷表示，自己長期以來都會將「神之米」稻田裡的大小事都放上臉書分享，有時遇到問題或無法解決的事情，網友都會支援協助，像這次「水田熊手」就是網友不具名的贈與，這要是希望能幫忙解決惱人的雜草問題。魏瑞廷說過去也曾有網友表示，看到自己每日的Po文變成他的一個生活樂趣，因為他們無法像魏瑞廷一樣當一個農夫，但可以在他Po文裡找到當農夫的感覺，或許就是一種田園寄託。

最後魏瑞廷也強調，就是因為網友們熱情支持，所以才會一直堅持友善生態的農耕方式，因爲種出來的東西是要給這些支持我的人吃的，所以我會更用心的經營，未來有更好的方法一樣會持續分享給每位農友，期望有更多人一同加入友善生態的農耕行列，讓我們的生活環境更加美好。

►靠這樣年輕20歲



►二手票券豐富你的生活

▲日本空運來台的水田熊手。（圖／記者楊漢聲翻攝）