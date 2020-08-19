打工1月薪水被扣1.2萬「培訓+額外人力費」！老闆PO文道歉釣出一票受害者

▲兒子薪水被扣12000元，她怒貼打卡時數及對話求評理。（圖／翻攝自爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

一名孩子國三剛畢業的媽媽讓他暑期去打工，當初談好時薪160元，7月薪水應為15840元，但老闆要付薪時則指，「15840-8000培訓費用，再減4000額外人力，剩3840元」，並稱對方當時談好要做長期結果做一個月就走人，「是我們活該倒楣？」。店家今早已在官方臉書認錯，並已將薪水付清，但這篇文還釣出其他受害者，讓網友看了傻眼直呼：嚴重慣老闆！

原PO在爆料公社發文表示，國三畢業的孩子想體驗打工生活，因為本身就會做炸物，於是店長請她小孩去上班 ，做了半個月，「應要配合學校，無法去上班所以辭職 ，顧問跟我說，小孩薪水15840-8000培訓費用，再減4000額外人力，剩3840，請問這樣公平嗎?附以上對話紀錄，請大家評評理！」

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▲▼原PO貼出兒子和老闆的對話。（圖／翻攝自爆料公社）



網友一看到培訓費都傻眼，「培訓費？！原來還有這種名目扣錢、台灣的老闆真的很多很摳門」、「培訓新人本來就要自己吸收，連這個都不懂還要開店？推託上面有大老闆？沒想到都什麼年代還有這種事情會發生！」、「培訓＋額外人力要12000？這還是頭次見到的新名詞！而且多出來的人力應該是店家要付的薪資吧，怎麼會是扣在員工的薪水上」。

根據原PO和老闆的對話截圖判斷，因老闆有說「當初他說要做長久，後來改口只做不到一個月，這部分你怎麼說」、「所以你覺得這部分都是我們活該倒楣的意思？」等話，讓網友也猜想，老闆是因為不滿「被離職」，才想出培訓費等名目扣錢洩憤。

店家今早在官方臉書PO文聲明，「已依勞基法妥善處理員工相關事宜，所有待遇皆優於勞基法，也以懲處相關失職人員，這次總部責無旁貸，會謹記教訓，未來專注在提升員工福利！（所有誤會皆已處理並結清）目前在職員工薪資福利皆優於勞基法，您看目前在職員工的服務表現及餐點表現即可證明。」

▲店家發聲明道歉。（圖／翻攝自店家官方臉書）



但這則貼文留言也出現其他受害者，留言表示「許先生那我跟劉小姐的薪水你要付清了沒？高雄楠梓店也是你的要不要出來說明一下阿」、「他就是老闆，楠梓店也是他開的！他也是用同樣的手法殘害工讀生不計其數，楠梓店培訓費是6000！本人我親妹妹6月份薪水到現在還沒給。」

▼聲明文下有其他受害者現身。（圖／翻攝自店家官方臉書）

