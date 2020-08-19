不跟同事聊私事！他秉持「低調且少話」辦公室生存技巧　過來人狂讚觀念正確

▲很少人能和同事變成交心好友。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者黃可昀／綜合報導

有句話說「上班好同事，下班不認識」，不少人私底下和同事沒有太多交集，平時對話只是為了應付職場社交。一名網友表示，在辦公室還是有一些必要互動的時刻，但他通常都是聊一些無關緊要的瑣事，「為了說話而說話」，私人的事情不會透露太多，他覺得最佳的狀態就是「低調且少話」，好奇其他人是否也同樣觀念？

原PO在PTT表示，辦公室文化、潛規則非常奧妙，和主管、同事間的爾虞我詐他也聽了不少，甚至有些人為了往上爬不惜陷害其他人，所以他在公司維持著低調的作風，不會得罪他人，但也不主動找同事聊私事，大部分時間都是在聊一些無聊的話題，維持最低限度的社交。

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原PO透露，他自認比較小心謹慎，幾乎不會在辦公室與同事侃侃而談，更別說大聊自己私人的生活，「因為一不小心隔牆多耳，自己的底都說光了」，他認為最好的生存方式就是少說話，不要和同事太過交心，「大家也是這樣嗎？還是我防備心太重，會被瞧不起？」

▲多數網友認同低調謹慎的作風。（示意圖／資料照）



底下留言幾乎一面倒支持原PO看法，「不要交惡是底線，跟別人太好容易被利用喔」、「觀念正確，是去工作的，不是交朋友」、「觀念正確，職場上很多人愛聊天探底尤其是只問不答的人」、「正確，說者無心聽者有意，背後被插了好幾劍路過」、「閒聊就好不要講私事跟其他人的八卦」、「這樣是好的，要小心講太多有人挖洞給你跳，真的遇過這種人。」還有網友透露高手的特徵，「我跟你一樣，低調少話，典型不沾鍋，但真正厲害的是可以侃侃而談又不漏底的。」

不過，也有人認為要看公司風氣，在不熟悉環境的狀況下還是小心為妙，「要看辦公室的人性質，有些大哥就頗好聊的」、「看狀況，彼此業務關係緊張的部門，保留底牌才能明哲保身。」網友也提到一項缺點，「有好有壞，你不讓別人多了解你一點，人家也很難信任你，久了要加薪要升官自然輪不到自己」、「不會被瞧不起，但是別人會不了解妳，一旦出什麼事也不太有人會幫妳講話。」