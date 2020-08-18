安倍遭爆吐血後進醫院　麻生太郎：誰連續工作147天身體都會變怪吧

▲安倍近日身體狀況疑似亮起紅燈。

圖文／鏡週刊

日本首相安倍晉三本月初才被媒體爆料在官邸吐血，引起日本社會譁然，當時內閣官房長官菅義偉緊急出面滅火，不過昨（17日）上午安倍晉三座車被直擊駛入東京慶應大學附設醫院，官邸稱只是進行一日健檢，前首相、財務大臣麻生太郎晚間受訪，表示曾告訴安倍：「147天沒有休息不斷工作，誰的健康狀況都會變得奇怪吧？」

日本首相安倍晉三今年初以來，因無法有效控制疫情，而不斷遭到外界批評，加上天災和國防外交狀況頻傳，本月初遭到日本媒體曝光因為過勞疑似身體狀況亮紅燈，甚至曾在首相官邸內吐血，雖然官房長官菅義偉緊急出面滅火，但外界仍指出，安倍晉三步伐緩慢、神情疲憊，對於他的健康狀況非常擔心。

昨上午安倍晉三座車被直擊駛入東京慶應大學附設醫院，再度引起日本社會熱議，官邸稱此行只是一日健檢，是針對6月健檢結果再做追加項目，才能確保返回工作崗位時，身體健康萬無一失。

前首相、財務大臣麻生太郎晚間受訪表示，他曾經告訴安倍晉三，「連續147天沒有休息一直在工作，誰的健康狀況都會變得奇怪吧」，當時安倍晉三回答他：「我也認為需要休息一下了，好好地管理自我健康也是工作的一部份」。



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