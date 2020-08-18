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弟弟在哥哥死刑前兩天「自首」　自稱是真正殺人兇手

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哥哥即將執行死刑了，但是弟弟卻跑到警察局說自己才是真正的兇手。（示意圖／pixbay）

▲哥哥即將執行死刑了，但是弟弟卻跑到警察局說自己才是真正的兇手。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中國大陸日前發生一起連續殺人案件，兇手唐心意原預計要在今年1月8日執行死刑，但是他的弟弟卻在1月6日時，跑去當地的公安機關自首，表示自己才是真正的殺人兇手。

根據《網易新聞》報導指出，唐心意在2013年與妻子離婚後，兩人依舊同居共同生活，但在2017年時，唐心意酒後毆打其妻導致她離家出走，但唐心意卻因此認為是丈母娘與妻舅干涉其婚姻生活，所以萌生了殺害她們全家的念頭。而他也在同年7月10日，攜帶刀具到丈母娘家中，先是殺害妻舅的兩名小孩，接著擊暈丈母娘後將其殺害，而妻舅因為當日未返家所以逃過一劫。最後行兇後的唐心意，返家後在家中自殺未果，就遭到警方逮捕。

本案件最後經亳州市中級人民法院一審、安徽省高級人民法院終審，以故意殺人罪判處唐心意死刑。而唐心意的弟弟在今年1月初得知哥哥要在1月8日執行死刑後，就在1月6日跑到公安機關「自首」，聲稱自己才是真正的殺人兇手。但經過警方調查後，發現弟弟僅是想要包庇哥哥唐心意，警方於是以包庇罪在1月20日逮捕弟弟。

法院審理後認為，弟弟在明知道兇手是唐心意的情形下，跑到公安機關自首，明顯是要包庇唐心意，但有鑑於逮捕後如實共述，再加上自願認罪，於是最終判決弟弟有期徒刑一年。但雖然如此，唐心意的死刑執行時間，仍然因為弟弟的「自首」而被延後。

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