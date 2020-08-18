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保護兒童不停歇！英國保誠人壽攜手家扶逾20年　獲蔡英文總統頒發感謝狀

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▲總統蔡英文於「家扶70周年慶祝茶會」中頒發感謝狀，表揚英國保誠人壽在兒童保護領域深耕多年的成果，由英國保誠人壽總經理王慰慈代表受獎。（圖／英國保誠人壽提供）

▲總統蔡英文於「家扶70周年慶祝茶會」中頒發感謝狀，表揚英國保誠人壽在兒童保護領域深耕多年的成果，由英國保誠人壽總經理王慰慈代表受獎。（圖／英國保誠人壽提供）

財經中心／台北報導

身為兒童保護倡議的領航者，英國保誠人壽自2000年起與家扶基金會攜手合作迄今已逾20年，募款累計金額超過新台幣1億5000萬元，幫助超過2萬7000名兒童遠離暴力的陰影。

為表揚英國保誠人壽在兒童保護領域深耕多年的成果，總統蔡英文特別於「家扶70周年慶祝茶會」中頒發感謝狀，由英國保誠人壽總經理王慰慈代表受獎。秉持著英國保誠集團的宗旨「幫助人們成就想望」，未來英國保誠人壽也將以行動力，持續創新及成長，成為創造客戶、員工、企業及社會共贏的保險領導品牌。

英國保誠人壽表示，兒童是社會的根基和未來的希望，身為台灣第一也是業界唯一關注兒童保護的保險公司，英國保誠人壽多年來持續關注兒童議題，自2000年起與深耕兒童保護工作多年的家扶基金會攜手，長期透過捐款、贊助、活動參與等方式幫助弱勢兒童。

有感於今年新冠肺炎疫情肆虐，連帶影響弱勢孩童受教權，因此，英國保誠人壽特別捐贈家扶基金會新台幣150萬元，協助無法遠距上課的弱勢孩童，提供數位學習工具，希望可以縮減城鄉數位落差。

此外，為喚起大眾對於受虐兒的關注，英國保誠人壽也和家扶基金會，在2001年啟動「星願娃計畫」，透過該計畫募得的經費，迄今已提供超過6萬7000人次的受虐兒心靈重建，建置20所彩虹屋，並且在花蓮與雲林興建2處庇護所，贊助購買14部兒童保護行動車，協助其重建並恢復家庭功能，以實際行動支持弱勢兒少，讓大家一起好幸福。

 

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