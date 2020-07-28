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英國保誠人壽攜手亞洲萬里通　投保「旅平險」可獲得里數！

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▲海邊，海岸，海灘，游泳，旅遊，夏天，夏季，旅遊，旅行，出遊，遊玩，玩水，游水。（圖／pakutaso）

▲出門旅行一定要投保旅遊平安險。（圖／pakutaso）

財經中心／台北報導

暑期一向是旅遊旺季，壽險業者提醒，出遊前，別忘記投保旅行平安險，也可以透過網路投保選擇符合旅遊需求的保險產品，用少少的預算為自己增加保障，輕鬆規劃出遊更安心。

英國保誠人壽表示，民眾可利用網路投保24小時服務及「碎片化商品組合」的特性，選擇符合旅遊需求的保險產品，英國保誠人壽也攜手亞洲萬里通，即日起至9月30日，提供「亞洲萬里通」會員投保「旅行平安保險」專案，即可享受兼具安心出遊保障與豐厚400「亞洲萬里通」里數回饋。

英國保誠人壽與「亞洲萬里通」首度合作，立即推出投保方便的多項活動，讓「亞洲萬里通」台灣超過130萬的會員可依據自己的需求，選擇適切的保險保障方案，還可以輕鬆累積優渥里數。

以投保「旅行平安保險」專案為例，活動期間，只要透過專案活動網頁連結至英國保誠人壽網路投保網頁，從選購、試算、投保、核保，輕鬆e指完成，出發前1小時完成投保即可擁有旅程完整保障，自主又便利，如周休二日在國內旅遊，旅平險保費只要168元，即享有500萬元的旅平險保障及50萬元的傷害醫療保障。

此外，想要讓保障更加完善，不論是自駕機車、汽車、自行車或搭乘大眾交通運輸工具的民眾，都可以因應需求及旅遊時使用的交通工具，加購各式附加商品。即日起至2020年9月30日，成功投保「旅行平安保險」專案即可獲得400「亞洲萬里通」里數；投保意外傷害保險或定期壽險保險也可分別獲得600、1000「亞洲萬里通」里數。

英國保誠人壽為「亞洲萬里通」的指定夥伴，凡會員投保英國保誠人壽「旅行平安保險」專案、「意外傷害保險」專案、「定期壽險」專案、還可參加一年一度的「亞洲萬里通—勇闖寶島大富翁」闖關集哩活動，最高上賺2萬里。

 

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