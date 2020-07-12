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「分紅保單賣超夯」原因曝光！保險專家分析：具備4大特色協助資產累積

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，銅板，零錢，金錢。（圖／pixabay）

▲該如何適當運用理財工具，讓多數民眾感到好奇。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

許多民眾受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，對於投資理財有所顧忌，直到在疫情趨緩、經濟市場逐漸活絡之際，才開始思考如何善用手邊的資金做好更完善的保險及理財規劃。保險專家指出，可以利用分紅保單的「4大特色」協助資產累積；此外，在選擇分紅保單時，保險公司的經營成果也是相當重要的評估選項。

英國保誠人壽表示，面對近年來全球政經環境的不穩定，消費者最需要的就是相對平穩且能同時兼具資產累積效果的保險商品，綜觀國內外市場，「分紅保單」以其獨特的商品特性深受客戶的喜愛，除了擁有壽險保障之外，最重要的是透過保單紅利，分享保險公司的經營成果。

以英國保誠人壽的分紅保單為例，每年5月1日會公布當年度分紅宣告比率，近8年來英國保誠人壽銷售的分紅保單新契約，不論台、外幣，紅利宣告比率都在100%以上，在現今市場變動的情形下，真正發揮分紅保單分散風險、長期平穩的特性，緩和短期市場波動對保戶的影響。

▲英國保誠人壽。（圖／英國保誠人壽提供）

▲英國保誠人壽透露，分紅保單具備4大特色。（圖／英國保誠人壽提供）

英國保誠人壽指出，分紅保單具備4大特色，包括股債配置分散風險；透過績效良好的優質基金經理人為資產把關，嚴格進行篩選與替換；約定紅利分配明定於保單條款；具備平穩機制有效降低報酬波動，緩和分紅帳戶績效，達到更穩定的報酬。

另一方面，選擇分紅保單，也可參與一般民眾很難投資到私募基金，尤其私募基金投資門檻較高，報酬率也相對較好，投資者能達到有效累積資產的效果，並分享到保險公司的投資成果。

英國保誠人壽認為，無論是退休規劃、資產傳承、或是子女教育基金的準備，選擇分紅保單都能提供安心的保障。在經濟環境曖昧不明的年代，分紅保單長期平穩的特色有助弭平短期市場波動的影響，更具一定的穩定度，成為投資理財及保險規劃上最好的選擇之一。

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