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經濟市場活絡！壽險業者：做好長期布局是當前更重要議題

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲如何讓投資理財盡速步入常軌，做好長期布局才是當前更重要的議題。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）、美國股市、市場利率震盪等因素，讓許多人在保險與理財規劃上相對趨於保守，然而，隨著疫情逐漸趨緩，經濟市場活絡之際，英國保誠人壽認為，如何讓投資理財盡速步入常軌，做好長期布局才是當前更重要的議題。

英國保誠人壽與渣打國際商業銀行為客戶提供適切的商品與服務，藉由多元化的商品組合，提供不同幣別及各種繳費年期的投資型保險商品，可同時滿足保險與理財的規劃，符合客戶於人生各階段不同的需求，包括壽險保障、退休規劃、資產傳承、子女教育資金儲備，甚至完成許多夢想。

以英國保誠人壽「三五系列投資型保險商品」為例，具備4大特色，第一，提供特別加值金與加值回饋金，年年資產增值：首年目標保險費2.0%的特別加值金，同時，在第二年、第三年也分別提供目標保險費0.6%的特別加值金；於第四、第五年也有保單帳戶價值0.15%的加值回饋金。從第一年到第五年，連續五年，年年都有額外加值金。

第二，多元幣別，資產配置更完整：美元、台幣、人民幣、歐元等，以滿足各種幣別資金，提供客戶在資產配置上做更全面性的規劃。

第三、專業團隊，嚴格把關：客戶可選擇保誠人壽全權委託投資帳戶作為保單的投資標的，嚴選國內外各大優質投信投顧公司，藉由專業投資團隊操作投資帳戶，透過專業基金經理人把關，定期檢視投資績效，並具備完善的風險控管機制，客戶可藉此貼近市場趨勢脈動，並即時調整帳戶的投資配置組合，以創造穩健投資效益並降低投資風險。

第四，繳費三年，終身保障：只要繳費三年，就能擁有終身壽險保障，相較於單純的投資工具，提供了客戶在投資理財的同時，還可藉由本商品將壽險保障拉高，為自己及家人多一分安心的保障。

 
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