幫助人們成就想望　英國保誠人壽贊助英僑商會「企業社會責任獎」

▲英國保誠人壽官方服務。（圖／翻攝自英國保誠人壽官網）

財經中心／台北報導

英國保誠人壽表示，長期關注企業永續ESG議題，並於2020年贊助台北英僑商務協會（BCCT）優良企業貢獻獎的企業社會責任獎項（Corporate Social Responsibility），盼能達到拋磚引玉的效果，鼓勵更多企業關注社會需求，回應大眾期待，共同實踐永續影響力。

英國保誠集團的宗旨為「幫助人們成就想望」，相信ESG企業永續不只是口號，而應該是企業核心價值的一環。因此，多年來持續關注兒童議題，自2000年起攜手家扶基金會，倡議兒童保護並推動星願娃募款活動，於全台籌建20所彩虹屋，平均每年協助1300名受虐兒童及家長接受心理諮商，遠離暴力陰影。

英國保誠人壽指出，2015年起結合保誠亞洲公益基金推出CHA-CHING兒童理財教育計畫，推廣「收入、儲蓄、消費、捐獻」4大觀念，迄今已有超過30萬人受惠，以理財知識成就夢想。

英國保誠人壽於今年參與贊助企業社會責任（CSR）獎項，希望發揮正向影響力，鼓勵更多企業關注永續責任，並以長期策略回應社會需求，如同多年來倡議兒童保護，就希望以實際行動喚起大眾對相關議題的重視，不只用行動成就想望，更希望帶動社會共好，讓大家一起好幸福。

BCCT優良企業貢獻獎（Better Business Awards）共有5大獎項，包括企業社會責任獎、社會企業獎、企業多元文化獎、最佳企業領袖獎、與再生能源獎等，即日起至8月7日報名，歡迎各界企業踴躍報名，將成功的經驗分享週知。