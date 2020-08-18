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誠品開賣「週拋型」醫用口罩！「5到7天無異味」一次可買6盒

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▲▼誠品開賣「週拋型」醫用口罩！「5到7天無異味」一次可買6盒。（圖／誠品提供）

▲誠品開賣「週拋型」醫用口罩，標榜「5到7天無異味」，每人每次可買6盒。（圖／誠品提供）

記者林育綾／綜合報導

不只是藥局和量販、超商，連書店也開始賣口罩了！誠品書店宣告將開賣「週拋型」美德醫用口罩，標榜材質親膚不刮臉、使用5-7天無異味，每盒20片裝，售價390元，今（18）日中午12時在網路書店搶先販售，21日起於全台20家誠品書店上架。網友看了也吃驚說「真的是口罩商機」、「結果（到時）書店人山人海是為了口罩」。

誠品表示，「週拋型」美德醫用口罩材質柔軟親膚不刮臉，使用5-7天無異味，但使用天數仍依使用環境與條件而有所差異，加強防疫也可以減少口罩浪費。此款口罩符合醫療級口罩三層防護、第一層經防潑水處理可阻擋飛沫及顆粒粉塵，最內層更選用親水超細纖維及新型頂級材料TTA，測試結果可長效抑制細菌，並符合經濟部醫用口罩標準「CNS14774」性能級別要求。

▲▼誠品開賣「週拋型」醫用口罩！「5到7天無異味」一次可買6盒。（圖／誠品提供）

▲「週拋型」美德醫用口罩每盒20片裝，售價為每盒390元，特價每組3盒990元，每人每次限購6盒。（圖／誠品提供）

此次開賣的「週拋型」美德醫用口罩每盒20片裝，售價為每盒390元，特價每組3盒990元，每人每次限購6盒（誠品網路書店每一帳號限購6盒）。此外也同步推出「美德手術防護口罩」，每盒50片裝，售價350元，每人每次限購5盒（誠品網路書店每一帳號限購5盒），售完為止。

▲▼誠品開賣「週拋型」醫用口罩！「5到7天無異味」一次可買6盒。（圖／誠品提供）

▲同步推出「美德手術防護口罩」，每盒50片裝，售價350元，每人每次限購5盒（誠品網路書店每一帳號限購5盒），售完為止。（圖／誠品提供）

網友看了誠品書店開賣口罩後反應不一，不少人吃驚留言表示「連書店也在賣口罩」、「賣口罩發大財」、「可以用藝fun券買」、「不要又像美Ｏ社出面道歉」、「結果書店人山人海是為了口罩」、「怎現在口罩還分日拋、週拋？！再來是出月拋、季拋、年拋、終身拋？！」而目前該款週拋型口罩，在PChome網路商店、永豐商店等亦有販售。

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