1.4萬年前「小狗」的最後一餐！　胃裡殘骸竟是「長毛犀牛」

▲俄羅斯科學家在西伯利亞發現了一隻像是小狗或小狼的完整屍體。(圖/翻攝自瑞典古遺傳學研究中心推特)



實習記者劉雪兒/綜合報導

俄羅斯科學家於2011年發現了一隻疑似小狗或者小狼的動物遺體,如今又有最新發現,瑞典科學家在牠的胃部裡找到「長毛犀牛」(Coelodonta antiquitatis)的遺骸,且推斷這隻1萬4000年前的「小狗」胃裡面的長毛犀牛,可能是世上最後一隻,而狗狗可能在吃掉最後一隻長毛犀牛後不久就死亡,所以才沒有被消化。

根據CNN報導,最初科學家以為,幼犬胃部裡的毛皮組織屬於「穴獅」(Panthera spelaea),不過瑞典古遺傳學研究中心學者戴倫(Love Dalen)則推翻這個論述,他參考所有哺乳動物的線粒體DNA,且對照數據庫後,發現這與已經滅絕的長毛犀牛幾乎吻合。

戴倫補充說,這是完全聞所未聞的,對於「冰河時期」的食肉動物胃裡出現長毛犀牛殘骸一事感到陌生,而在進行樣品放射性碳測年後,他們非常確定胃部的殘骸大約有1萬4400年歷史,並從而推斷出,這是小狗可能已經吃掉最後一隻剩下的長毛犀牛,且食用完後不久就死亡了,所以才沒有被很好地消化。

「長毛犀牛」是一種已滅絕的犀牛,生存於更新世,並在冰河時期存活了下來。披毛犀生活在歐亞大陸北部,而其近親的板齒犀則生活在南方。披毛犀有兩隻扁平的角,可以推開雪來吃草。牠亦有一層厚厚的毛皮及脂肪,用來在寒冷的環境保持溫暖。

「更新世」亦稱洪積世,時間自2,588,000年前到11,700年前,為地質時代中新生代第四紀的早期。這一時期絕大多數動、植物屬種與現代相似。顯著特徵為氣候變冷、有冰期與間冰期的明顯交替。

