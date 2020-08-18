保溫杯泡紅棗要小心！OL擰開一瞬間爆炸「眼球炸成血糊糊」…奶茶也有可怕後果

▲福州女孩用保溫杯泡紅棗，擰開爆炸了。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄭思楠／綜合報導

福州一OL近日泡了紅棗在保溫杯裡忘了喝，十幾天後擰開瓶蓋時發生「爆炸」，下秒杯蓋彈起當場炸傷右眼。醫生表示，患者到達醫院的時候，整個眼睛變「血糊糊」，右眼球破裂。目前，通過清創縫合眼球基本復位，女孩目前仍在治療。

福建省第二人民醫院眼科主任陳勝回憶，患者在來到醫院的時候，整個眼睛上面全都是血，急診先給她做了清創縫合，「目前來說第一期的手術還是比較順利的，眼球閉合從解剖學上將已經得到復位，不過後期視力恢復可能多少會是受到影響，嚴重的話可能恢復不到之前的正常情況。」

對於眼球破裂的原因，他表示，「該患者十幾天前泡了紅棗在保溫杯裡忘了喝，結果打開的過程中發現保溫杯蓋非常緊，很用力擰開以後杯子就爆掉了，保溫杯的瓶蓋砸到自己的眼鏡而致使眼球破裂。」

專家提醒，果汁、紅棗、膨大海等比較適合真菌等繁殖，由於保溫杯密封性好，存放時間過長發酵會產生氣體，使杯中氣壓增大，造成「爆炸」。

此外還有泡騰片也會引起「爆裂」，接觸水後會迅速釋放大量的二氧化碳，大量氣體在密閉的狹小空間中壓縮，時間越長，釋放的氣體越多，從內部對瓶壁造成壓力，形成瞬間高壓。

因此，專家表示，使用密閉杯子時，最好先用熱水預熱後倒掉，再加入熱水，避免溫差變化過大，造成氣壓驟然增加導致熱水「噴湧」；而果汁、紅棗、膨大海等最好現泡現喝，用熱水沖泡時，可通過反復開關瓶蓋釋放氣體。

不少網友紛紛表示「長知識了」。還有人提示，「不管擰什麼杯子，稍傾斜，不要對著人」、「百香果醬也會爆炸」、「奶茶也會爆炸，我上次買了一杯奶茶忘了喝，放在宿舍兩三天，半夜炸了我一床珍珠，那酸味永生難忘」。

更有網友後怕表示，「我的天！我冬天也喜歡在保溫杯裡泡紅棗」、「泡水喝的我們，注意了啊，每次把紅棗清理了，這新聞太重要」、「臥槽代入感太強我都感覺我的眼睛痛了！希望女孩快快好起來」。

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