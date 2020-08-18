快訊／中國國企龍頭「鐵建集團」董事長驚傳墜樓亡　享年58歲

▲ 陳奮健。（圖／翻攝自網路）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國鐵建股份有限公司今（18）早發佈通告，該公司董事長、執行董事、黨委書記及董事會提名委員會主席、現年58歲的陳奮健於8月16日不幸逝世。據悉，陳奮健近日傳出墜樓身亡的消息，目前墜樓原因不明。

中國鐵建的公告稱，陳奮健自2018年起任中國鐵建董事長、執行董事、黨委書記及董事會提名委員會主席；公司對其不幸逝世表示沉痛的哀悼！目前，公司的生產經營情況一切正常；本公司將在合理可行的情況下盡快委任適當人選，以符合本公司章程的要求；本公司將於適當時候另行刊發公告。

▲公告內容。（圖／澎湃新聞）

現年58歲的陳奮健，掌舵中鐵建近2年時間，此前在中國交通建設集團有限公司任副董事長、總經理、黨委副書記。

在中鐵建官網上，關於陳奮健最新的一條工作動態是，8月13日，陳奮健在雄安新區會見相關負責人，雙方就進一步深化合作，推進雄安新區有關項目開發建設實施等交換意見，並達成共識。

官方資料顯示，陳奮健1962年10月生，廣東梅縣人，1983年8月參加工作，長沙交通學院土木工程系港航工程專業畢業，大學本科學歷，北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士，教授級高級工程師，享受國務院「政府特殊津貼」，中國共產黨十九大代表。

2018年6月，陳奮健調任中國鐵道建築有限公司黨委書記、董事長，2018年7月，任中國鐵建股份有限公司黨委書記，2018年9月任中國鐵建股份有限公司董事長。

官網資料顯示，前身是鐵道兵的中國鐵建股份有限公司（中文簡稱中國鐵建，英文簡稱CRCC），由中國鐵道建築集團有限公司獨家發起設立，於2007年11月5日在北京成立，為國務院國有資產監督管理委員會管理的特大型建築企業。2008年3月10日、13日分別在上海和香港上市，公司註冊資本135.8億元人民幣。

中國鐵建是中國乃至全球最具實力、最具規模的特大型綜合建設集團之一，2020年《財富》「世界500強企業」排名第54位，2019年「全球250家最大承包商」排名第3位、「中國企業500強」排名第14位。

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